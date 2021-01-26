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GeriFutbol Galatasaray, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkarttı!
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Galatasaray, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkarttı!

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Galatasaray, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkarttı!
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Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisanslarının çıkartıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.

Galatasaray, yeni transferi Henry Onyekuru'nun lisansını çıkarttı.

Sarı kırmızılı takım, sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı futbolcunun lisansını TFF'ye bildirdi.

Onyekuru, Fatih Terim tarafından görev verilmesi halinde Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.

Galatasaray, Onyekuru'nun ardından Halil Dervişoğlu'nun da lisansının çıkartıldığını açıkladı.

Galatasaray, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlunun lisansını çıkarttı

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