Galatasaray, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisansını çıkarttı!
Galatasaray'da yeni transferler Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nun lisanslarının çıkartıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
Galatasaray, yeni transferi Henry Onyekuru'nun lisansını çıkarttı.
Sarı kırmızılı takım, sezon sonuna kadar kiralanan Nijeryalı futbolcunun lisansını TFF'ye bildirdi.
Onyekuru, Fatih Terim tarafından görev verilmesi halinde Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı maçta forma giyebilecek.
Galatasaray, Onyekuru'nun ardından Halil Dervişoğlu'nun da lisansının çıkartıldığını açıkladı.
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