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Galatasaray'ın yeni sol beki Derrick Köhn: Fenerbahçe'den daha iyiyiz, şampiyon olacağız

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Derrick Köhn#Süper Lig
Galatasarayın yeni sol beki Derrick Köhn: Fenerbahçeden daha iyiyiz, şampiyon olacağız
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn, şampiyonluk mücadelesi konusunda umutlu konuştu.

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Sarı-kırmızılı kulübün Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Alman sol bek, transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala G.Saray’dan teklif geldiğini belirterek “Büyük bir takımda oynamak istiyordum ve Türkiye’nin en büyük takımı beni istediği için mutluyum. Tek bir cevap ihtimalim vardı ve ben de'evet' dedim." diye konuştu.

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FENERBAHÇE'NİN İSMİNİ VERMEDİ

Süper Lig'de büyük bir rekabet yaşandığını belirten Köhn, "Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasaray'ız. Biz daha iyiyiz. Her maçı kazanmak için odaklanmamız lazım. Kolay değil, bunun farkındayız ama her maça galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız" dedi.

Köhn, Rize'ye attığı gol için "Bunun hayalini kurdum. O çıkan gürültüyü hala hatırlıyorum." ifadelerini kullandı.

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"POZİTİF ANLAMDA ÇILGINCA"

Yıldız oyuncu sarı kırmızılı taraftarlar içinse şunları söyledi: Pozitif anlamda çılgınca diyebilirim. Bizim için itici bir güçler. Çok tutkulu olduklarını söylemeliyim. Beşiktaş maçında da maç boyu onların sesini duyduk. Taraftar olmasa takımlar bir hiçtir.

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#Galatasaray#Derrick Köhn#Süper Lig

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