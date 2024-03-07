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Galatasaray'ın yeni gurbetçi gözdesi Eren Dinkçi!

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#Galatasaray#Transfer#Dinkçi
Galatasarayın yeni gurbetçi gözdesi Eren Dinkçi
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 07:00

İki sezondur Almanya’dan transfer ettiği Kaan, Kerem Demirbay ve Eyüp’ten memnun kalan Galatasaray, rotayı bu ülkeye çevirdi. Çok sayıda gurbetçiyi takip eden sarı kırmızılıların listesindeki ilk isim Eren Dinkçi. Transfer için harekete geçen Galatasaray, bonservisi elinde bulunduran Werder Bremen’le masaya oturacak.

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Galatasaray'da iki sezondur Almanya’dan transfer edilen gurbetçi futbolcular Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Eyüp Aydın’ın gösterdiği başarı, kulübün transfer politikasını yeniden şekillendirdi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurma çalışmalarına başlayan sarı kırmızılı yönetim, rotayı Almanya’da forma giyen Türk oyunculara çevirdi. Bundesliga ve Bundesliga 2’de top koşturan çok sayıda gurbetçiyi takibe alan Galatasaray’ın listesindeki 1 numaralı isim, Eren Dinkçi oldu. Kiralık olarak forma giydiği Bundesliga ekibi Heidenheim’deki istikrarlı grafiğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon oynadığı 24 resmi maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı.

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Heidenheim bonservisini almak istiyor

Genç milli takımlar seviyesinde 1 kez Türkiye U19 ve 3 kez Almanya U20 forması giyen Eren Dinkçi’ye bugün itibariyle 6 milyon Euro değer biçilirken, başarılı performansını sürdürmesi halinde bu rakamın yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde Werder Bremen ile temasa geçerek, genç futbolcu için teklifte bulunacak. Halen formasını giydiği Heidenheim dahil çok sayıda talibi bulunan Eren için yüksek bir bonservis bedeli talep edilmesi halinde satın alma opsiyonlu kiralama önerisi yapılacak. Bild gazetesine göre Werder Bremen, genç oyuncuyu 5 milyon Euro’dan düşük bir rakama satmayı düşünmüyor.

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#Galatasaray#Transfer#Dinkçi

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