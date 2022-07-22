Galatasaray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'i Portekizli gazetecilere sorduk! 'Jorge Jesus'a diz çöktürmesi unutulmaz...'

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Galatasaray, Süper Lig 2017/18 sezonunda 29 gol atan Bafetimbi Gomis'ten bu yana santrfor sıkıntısı çekiyordu. O sezonun sonunda Gomis'in 6 milyon euro bonservis bedeliyle Al Hilal'e transfer olmasının ardından ilk yarıyı Eren Derdiyok ile geçiren Sarı-kırmızılı takım, devre arasında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Mbaye Diagne'yi Kasımpaşa'dan transfer etmişti.

Diagne'nin ceza alanındaki bitiriciliğiyle sezon sonunda şampiyonluk gelse de etkin bir santrfor eksikliği hissedilmeye devam etmişti.

13 milyon euroya transfer edilen ve 2.4 milyon euro yıllık maaşı olan Diagne, yarım devre West Bromwich'te geçirdiği, sakatlıklar yaşadığı Galatasaray'da toplam 61 maça çıkıp 26 gol ve 4 asist üretti. Sözleşmesindeki son yıla giren Senegalli golcüyle yollar ayrıldı.

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FALCAO'DAN BEKLENEN ALINAMADI!

2019/20 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için iyi bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, uzun süre gündeminde olen Radamel Falcao'yu Monaco'dan bedelsiz şekilde transfer etti.

5 milyon euro sabit maaş ve bol bonuslu sözleşme verilen Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalandı ancak Kolombiyalı golcü sakatlıklar sebebiyle takımda düzenli olarak forma giyemedi. Sözleşmesindeki ilk iki yılda 43 maça çıkabilen Falcao, 20 gol ve 3 asistlik performansının ardından 3 milyon euro fesih bedeli ödenerek takımdan gönderildi.

MOSTAFA MOHAMED İYİ BAŞLADI AMA...

2020/21 sezonunun devre arasında Mısır kulübü Zamalek'ten 1,5 yıllığına kiralık olarak transfer edilen Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın santrfor mevkisindeki eksikliğini dolduracak gibi gözüküyordu. İlk başlarda lige harika bir giriş yapan Mısırlı golcünün formu daha sonra düşüşe geçti.

Sarı-kırmızılı formayla 57 maça çıkan Mohamed, 17 gol atıp 5 de asist yaptıktan sonra yeni sezon için Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a satın alma opsiyonuyla kiralık gönderildi.

KİRALIK GOLCÜLER: MITROGLOU, HALİL DERVİŞOĞLU VE FLORIN ANDONE

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Kadrosundaki golcülerden verim alamayan Galatasaray'da Kostas Mitroglou yarım sezon, Florin Andone 1 sezon, ve Halil Dervişoğlu ise 1,5 sezon kiralık olarak forma giydi. Mitroglou çıktığı 9 maçta 2 gol attı, Andone yaşadığı şanssız diz sakatlığı sebebiyle o 1 sezonda yalnızca 12 maça çıkıp 2 gol atarken Halil Dervişoğlu ise 45 maçta 8 gol ve 3 asistle oynadı.

GOMIS GERİ DÖNDÜ AMA ESKİSİ GİBİ OLMADI...

Falcao ile yollarını ayıran Galatasaray geride kalan sezona Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu üçlüsüyle girdi. Diagne'nin sakatlığı, Mohamed ve Halil'in formsuzluğu, ağızda yarım bir tat bırakan Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'a geri dönmesine yol açtı. Al Hilal'de golleri sıralayan Gomis, ne yazık ki eski Gomis değildi. Fransız futbolcu ikinci yarıda giydiği Sarı-kırmızılı formayla 16 maça çıkıp 9 gol attı ancak fiziksel açıdan gerilemiş olduğu görüldü. Galatasaray'ın takımı taşıyacak bir golcüye ihtiyacı vardı...

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DIAGNE VE MOHAMED GİTTİ, HARIS SEFEROVIC İMZAYI ATTI!

2018'de Gomis'in ayrılığıyla başlayan sürecin devamında Eren Derdiyok, Diagne, Mitroglou, Falcao, Andone, Mohamed, Halil Dervişoğlu gibi isimlerin forma giydiği Galatasaray'da Gomis'in geri dönüşüyle bir şeylerin yanlış gittiği kanısına varıldı ve yenileme çalışması başladı.

Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden, Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan Galatasaray, santrfor bölgesine uzun zamandır görüştüğü Haris Seferovic'i getirdi.

Bonservisi Benfica'da olan Boşnak asıllı İsviçreli futbolcunun 1 yıllık kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyen Galatasaray, 30 yaşındaki Seferovic'in bonservisini sezon sonunda 2,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak alabilecek.

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SEFEROVIC'İ PORTEKİZLİ GAZETECİLERE SORDUK

2017 yılından bu yana forma giydiği Benfica'dan Galatasaray'a transfer olan Haris Seferovic'i Benfica'yı yakından takip eden Portekizli iki gazeteciye sorduk. Portekiz'in Record gazetesinde çalışan Nuno Martins ve Andre Zeferino; Haris Seferovic'in Benfica'daki günlerinden Jorge Jesus ile ilişkisine, sakatlık probleminden Galatasaray'da yapabileceklerine dair Spor Arena'ya açıklamalarda bulundu.





SEFEROVIC NASIL BİR SANTRFOR?

Seferovic'in kaliteli bir golcü olduğunu söyleyerek söze başlayan Nuno Martins; "Benfica'ya bedelsiz olarak geldi ve 187 maça çıkıp 74 gol ve 2 asistle oynadı. Şampiyon oldukları 2018/19 sezonunu gol kralı olarak tamamladı. Seferovic bence çok iyi bir forvet. Özellikle ceza alanı içerisinde pozisyon alma becerisi çok yüksek. Fiziğini de iyi kullanıyor." dedi.

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Andre Zeferino ise Seferovic ile ilgili yaptığı genel değerlendirmede; "Seferovic bitiricilik ve ceza alanında pozisyon alma becerisiyle üst düzey bir santrfor. Galatasaray'da önemli işler yapacağını düşünüyorum. Benfica'daki ikinci ve dördüncü sezonu harikaydı. Kendine güveni, ona güvenilmesi çok önemli. Gol atmaya başladığında arkasını getiriyor." ifadelerini kullandı.

Bir Boşnak olduğum için Müslümanım ve İslam'ı temsil ettiği için bu dövmeyi yaptırdım Haris Seferovic (kolundaki ay-yıldız dövmesi hakkında)

"JORGE JESUS'A DİZ ÇÖKTÜRMESİ UNUTULMAZ"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus ile Seferovic'in Benfica'daki ilişkileri nasıldı şeklindeki sorumuza Nuno Martins; 2020/21 sezonundan itibaren 1,5 yıl birlikte çalıştılar. Aralarında bir problem yaşandığını sanmıyorum. Jesus, Seferovic için; "Çok iyi bir santrfor ama takımın ona şanslar hazırlaması lazım. Onun da arkadaşlarına boşluklar yaratması gerekir." demişti. İkisi arasındaki en unutulmaz olay Seferovic'in Barcelona deplasmanında son dakikada kaçırdığı gol pozisyonunun ardından Jorge Jesus'un dizlerinin üzerine çöküp yere kapanmasıydı. Jesus o maçtan sonra Seferovic'in kaçırdığı golle ilgili; "30 yıldır böyle bir gol fırsatının kaçtığına şahit olmamıştım ama benim ve Benfica'ın başına geldi." demişti. Seferovic 90+3'te o golü atsaydı Benfica son maç öncesi gruptan çıkmaayı garantileyecekti. Zaman zaman Seferovic'i yedek bırakıyordu çünkü Darwin Nunez çıkışa geçmişti." yanıtını verdi.

SEFEROVIC'İN SAKATLIĞI KRONİK Mİ?

Geçen sezon Benfica'da yalnızca 15 maça çıkabilen, bacak kaslarından yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan Seferovic'in Galatasaray'a imzası öncesinde en çok konuşulan konu sakatlığının kronik olup olmadığıydı. Galatasaray Portekiz'deki sağlık kontrollerine kendi doktorunu da göndererek bütün raporları inceleyip transferi yaptı.

Bu konuyla ilgili sorumuzu Nuno Martins; "Normal bir kas sakatlığı, sadece sık yaşandığı için soru işareti oluyor ancak ne oyuncudan ne de Benfica'dan kronik sakatlık olduğu yönünde bir açıklama yapılmadı. Portekiz basınında da böyle bir şey çıkmadı. Sorun yaşayacağını düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

BENFICA NEDEN UCUZA GÖNDERDİ? TARAFTARLARIN BU TRANSFERE TEPKİSİ NE OLDU?

Nuno Martins: Seferovic ile Benfica taraftarları arasındaki bağ biraz değişik. Onu seven ve sevmeyen taraftarlar var. Gözle görülen bir olay yaşanmadı ama yorumlarda taraftarın ikiye bölündüğünü söyleyebilirim. Benfica'nın kararına gelirsek kulüp maaş yükünü azaltmak istediği için transfer bu rakamlarla sonuçlandı.

Andre Zeferino: Seferovic'in iyi bir golcü olduğunun altını yeniden çiziyorum ama şunu da eklemek lazım. Teknik direktörün ve taraftarların güvenine ihtiyaç duyan tarzda bir futbolcu. Türk taraftarların tutkulu olduğunu ve futbolculara değer verdiklerini biliyorum. Seferovic bu konuda kendisini güçlü hissederse performansı da artacaktır.

SEFEROVIC'İN ARTI VE EKSİ YÖNLERİ NELER?

Nuno Martins: Ceza alanında iyi bir bitirici, çok hareketli bir oyuncu değil ama oyunu açma becerisi yüksek.

Andre Zeferino: Kaleye yakınken gol pozisyonunu çok iyi seziyor, ceza alanında pozisyon alma becerisi çok yüksek. Takım arkadaşlarına boşluk oluşturmayı da iyi yapıyor. Çok hareketli bir santrfor değil ama arkası dönük top servisi için de iyi diyebilirim.





