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Son dakika: Galatasaray'dan Marko Arnautovic hamlesi! Seferovic sonrası...

#Transfer#Galatasaray#Arnautovic
Son dakika: Galatasaraydan Marko Arnautovic hamlesi Seferovic sonrası...

Haris Seferovic'i kadrosuna katan Galatasaray forvete bir yıldız daha eklemeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, şu anda Bologna'da forma giyen Marko Arnautovic için harekete geçti. 33 yaşındaki oyuncu için ilk temaslar kurulacak.

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Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray, golcü transferinde Haris Seferovic'i kadrosuna kattı. Sarı- Kırmızılılar, İsviçreli forvetten başka bir oyuncuyu daha kadrosuna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda gündemdeki isim de Marko Arnautovic...

Fanatik'in haberine göre daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen 33 yaşındaki forvetin menajeri ile temas kuruldu. Şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın formasını giyen ve 2 yıllık kontratı kalan Avusturyalı santrforun, 4 milyon Euro üzerinde bir ücret talep ettiği fakat Galatasaray'ın bu rakam çok yüksek bulduğu belirtildi.

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Orta yol aranacak

Şimdi ise taraflar arasında orta yol aranıyor. Eğer yıllık ücret konusunda bir çözüm bulunursa bu kez rota İtalya olacak. Galatasaray yönetimi, Bologna ile bonservis pazarlığına girecek. Yıldız forvet, geçtiğimiz sezon Çin ekibi SH Port'tan, Bologna'ya 3 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

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Arnautovic geçen sezon Bologna formasıyla 34 maça çıkıp 15 gol atmıştı.

Son dakika: Galatasaraydan Marko Arnautovic hamlesi Seferovic sonrası...

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#Transfer#Galatasaray#Arnautovic

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