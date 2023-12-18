×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı yüzde kaç? Kura çekiminin ardından gündeme geldi...

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#UEFA Avrupa Ligi#Sparta Prag
Galatasarayın UEFA Avrupa Liginde şampiyon olma şansı yüzde kaç Kura çekiminin ardından gündeme geldi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 16:14

Avrupa kupalarında grup etabının sona ermesiyle birlikte Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanan Galatasaray'ın rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı - kırmızılılar, Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Avrupa Ligi'nde bulunan takımlar arasındaki şampiyonluk yüzdeleri de belli oldu. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Avrupa kupalarında grup etabı sona erdi ve kura çekimi beklenmeye başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlamış ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam etme hakkı kazanmıştı. Sarı - kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonrası belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ SPARTA PRAG

Galatasarayın UEFA Avrupa Liginde şampiyon olma şansı yüzde kaç Kura çekiminin ardından gündeme geldi...

Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.

EV SAHİBİ AVANTAJI SARI - KIRMIZILILARDA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

İLK MAÇ NE ZAMAN?

Haberin Devamı

İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Gözden KaçmasınKurada Galatasaray çıktı, Sparta Pragın kadın yöneticisi sosyal medyayı salladıKurada Galatasaray çıktı, Sparta Prag'ın kadın yöneticisi sosyal medyayı salladıHaberi Görüntüle

ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın turnuvadaki şampiyonluk yüzdesi de belli oldu.

GALATASARAY: %1

Galatasarayın UEFA Avrupa Liginde şampiyon olma şansı yüzde kaç Kura çekiminin ardından gündeme geldi...

Euro Club Index'in değerlendirmesine göre sarı - kırmızılıların şampiyonluk şansı %1 olarak verildi.

Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag'ın kupayı kazanma ihtimali ise %1'den küçük olarak gösterildi.

Organizasyonda şampiyonluk ihtimali en yüksek üç takım ise İngiltere'den Liverpool (%38), Almanya'dan Leverkusen (%12) ve İtalya'dan AC Milan (%7) olarak belirlendi.

 

Galatasarayın UEFA Avrupa Liginde şampiyon olma şansı yüzde kaç Kura çekiminin ardından gündeme geldi...

UEFA Avrupa Ligi kazanma yüzdeleri

Gözden KaçmasınSon Dakika: Galatasarayın UEFA Avrupa Ligindeki rakibi belli olduSon Dakika: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli olduHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#GALATASARAY#UEFA Avrupa Ligi#Sparta Prag

BAKMADAN GEÇME!