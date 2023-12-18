Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma şansı yüzde kaç? Kura çekiminin ardından gündeme geldi...

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Avrupa kupalarında grup etabı sona erdi ve kura çekimi beklenmeye başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlamış ve yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turunda devam etme hakkı kazanmıştı. Sarı - kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kura sonrası belli oldu.

GALATASARAY'IN RAKİBİ SPARTA PRAG





Galatasaray, Çekya'nın Sparta Prag takımıyla karşı karşıya gelecek.

EV SAHİBİ AVANTAJI SARI - KIRMIZILILARDA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

İLK MAÇ NE ZAMAN?

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İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

ŞAMPİYONLUK YÜZDELERİ

Temsilcimiz Galatasaray'ın turnuvadaki şampiyonluk yüzdesi de belli oldu.

GALATASARAY: %1





Euro Club Index'in değerlendirmesine göre sarı - kırmızılıların şampiyonluk şansı %1 olarak verildi.

Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag'ın kupayı kazanma ihtimali ise %1'den küçük olarak gösterildi.

Organizasyonda şampiyonluk ihtimali en yüksek üç takım ise İngiltere'den Liverpool (%38), Almanya'dan Leverkusen (%12) ve İtalya'dan AC Milan (%7) olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi kazanma yüzdeleri