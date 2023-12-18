Kurada Galatasaray çıktı, Sparta Prag'ın kadın yöneticisi sosyal medyayı salladı

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6 maç sonunda grubu 3. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitmişti. Temsilcimiz, bugün gerçekleşen kura çekimi sonucunda son 16 turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

EV SAHİBİ AVANTAJI GALATASARAY'DA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

SPARTA PRAG YÖNETİCİSİ DAMGA VURDU

Kura çekimi esnasında Sparta Prag temsilcisinin mimikleri sosyal medyada epey ilgi gördü. Julien Escudé'nin çektiği kurada Galatasaray'la eşleşen Çekya ekibinin kadın yöneticisinin yüz ifadesi dikkat çekti.

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Kurayı önce şaşkın bir ifadeyle karşılayan Sparta Prag'ın temsilcisi, daha sonra tebessüm etti. Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İŞTE EŞLEŞMELER

Feyenoord - Roma

AC Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Young Boys - Sporting Lizbon

Benfica - Toulouse

Braga - Qarabağ

Galatasaray - Sparta Prag

Shakhtar - Marsilya