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Kurada Galatasaray çıktı, Sparta Prag'ın kadın yöneticisi sosyal medyayı salladı

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#Galatasaray#Sparta Prag#Çekya
Kurada Galatasaray çıktı, Sparta Pragın kadın yöneticisi sosyal medyayı salladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 15:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda üçüncü olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'ın bu kupadaki rakibi Sparta Prag oldu. Kura çekimine Prag yöneticilerinin tepkisi damga vurdu.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 6 maç sonunda grubu 3. sırada tamamlayıp UEFA Avrupa Ligi'ne gitmişti. Temsilcimiz, bugün gerçekleşen kura çekimi sonucunda son 16 turunda Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

EV SAHİBİ AVANTAJI GALATASARAY'DA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.

İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Kurada Galatasaray çıktı, Sparta Pragın kadın yöneticisi sosyal medyayı salladı

SPARTA PRAG YÖNETİCİSİ DAMGA VURDU

Kura çekimi esnasında Sparta Prag temsilcisinin mimikleri sosyal medyada epey ilgi gördü. Julien Escudé'nin çektiği kurada Galatasaray'la eşleşen Çekya ekibinin kadın yöneticisinin yüz ifadesi dikkat çekti.

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Kurayı önce şaşkın bir ifadeyle karşılayan Sparta Prag'ın temsilcisi, daha sonra tebessüm etti. Bu anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kurada Galatasaray çıktı, Sparta Pragın kadın yöneticisi sosyal medyayı salladı

İŞTE EŞLEŞMELER

Feyenoord - Roma
AC Milan - Rennes
Lens - Freiburg
Young Boys - Sporting Lizbon
Benfica - Toulouse
Braga - Qarabağ
Galatasaray - Sparta Prag
Shakhtar - Marsilya

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#Galatasaray#Sparta Prag#Çekya

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