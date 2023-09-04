Galatasaray'ın Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerinde mutlu son! İmza için İstanbul'a geldi

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Sarı-kırmızılı ekipte transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray, Tottenham’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez ve Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anlaşma sağladı.

Kadrosunu Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Bakambu ve Kerem Demirbay gibi dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Galatasaray’ın yeni stoperi Tottenham'dan Davinson Sanchez oldu.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Davinson Sanchez'in transferi için Tottenham'a bonuslarla birlikte 10-15 milyon Euro civarından bir bonservis ödeyecek.

Kolombiyalı savunmacı ile 2027'ye kadar sözleşme imzalanacak.

TANGUY NDOMBELE, İSTANBUL’DA

Galatasaray’ın prensip anlaşmasına vardığı Tanguy Ndombele, İstanbul’a geldi.

Galatasaray, Tanguy Ndombele'nin kiralık transferi için oyuncu ve Tottenham ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro’nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

26 yaşındaki Fransız orta saha sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali’ne geldi.

UEFA LİSTESİNDE YER ALACAK

Ndombele, sağlık kontrolü detayları ve sözleşmesi bu gece yetişirse UEFA listesinde yer alabilecek. Aksi takdirde 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev yapabilecek.

18 MAÇTA GÖREV ALDI

Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, geçen sezon Premier Lig’de Tottenham formasıyla 18 maça çıktı.

27 yaşındaki, 1.87 boyundaki Davinson Sanchez, 2017-18 sezonunda 42 milyon Euro karşılığında Tottenham'a, Ajax'tan Transfer olmuştu.

Kolombiya Milli Takımı'nda 54 kez forma giydi, Tottenham'da ise 200'den fazla resmi maça çıktı. Geçen sezon Cristian Romero'nun alınması sonrası ikinci plana düştü ve sadece 13 maçta ilk 11'de boy gösterebildi.

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TOPLAM 104 MİLYON EURO'LUK İMZALAR

26 yaşındaki, 1.81 boyundaki Tanguy Ndombele, geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirdi. İtalyan ekiple 40 resmi maça çıktı, 2 gol atıp 1 asist yaptı. 2019/20 sezonunda Lyon'dan Tottenham'a, 62 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig ekibinde 3 sezonda 91 maçta süre aldı, 10 gol 9 asistle oynadı.

27 yaşındaki, 1.87 boyundaki Davinson Sanchez, 2017-18 sezonunda 42 milyon Euro karşılığında Tottenham'a, Ajax'tan transfer olmuştu. Kolombiya Milli Takımı'nda 54 kez forma giydi, Tottenham'da ise 200'den fazla resmi maça çıktı. Geçen sezon Cristian Romero'nun alınması sonrası ikinci plana düştü ve sadece 13 maçta ilk 11'de boy gösterebildi.

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