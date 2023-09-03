Galatasaray'ın son yıldızı Davinson Sanchez! 3+1 yıllık anlaşma

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Bu yaz kadrosunu Zaha, Ziyech, Tete, Angelino, Bakambu ve Kerem Demirbay gibi dünyaca ünlü isimlerle güçlendiren Galatasaray’ın son transferi Davinson Sanchez oldu. Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı stoper ve kulübü Tottenham’la kesin anlaşma sağladı. 27 yaşındaki Sanchez, bugün ya da yarın İstanbul’a gelerek 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Uzun süredir görüşülen Sergio Ramos’tan hâlâ yanıt gelmemesi üzerine transferi bitirilen Sanchez, Şampiyonlar Ligi maçlarında oynayabilecek.

HOBJBERG VEYA LO CELSO

Sarı kırmızılılar diğer taraftan orta saha için oyuncu arayışını sürdürüyor. Gözünü yine Tottenham’ın yıldızlarına çeviren yönetim, Danimarkalı Pierre-Emile Hobjberg veya Arjantinli Giovanni Lo Celso’dan birini alıp transferi kapatmayı hedefliyor.

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