Gaziantep FK - Galatasaray maçına Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu damgası! Icardi 12 yıl sonra ilki başardı, Burak Yılmaz...

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl şampiyonluğu getiren ikilisi Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile sonuca gitti.

OKAN BURUK, MOLDE MAÇI 11'İNİ BOZMADI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 2-1 kazanıp Şampiyonlar Ligi gruplarına bilet aldıkları Molde maçındaki ilk 11'ini Gaziantep FK maçında da bozmadı.

Sarı-kırmızılı takım sahaya; "Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Icardi" ilk 11'iyle çıktı.

KEREM'İN 2. DAKİKADAKİ GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Galatasaray, Gaziantep FK maçına hızlı başlayan taraf oldu. Sarı-kırmızılı takım maçın henüz 2. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile golü buldu ancak bu gol VAR'dan döndü.

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Tete'nin pasında Mertens sağdan sıfıra inip içeri çıkardı. Kaleci Batuhan'dan dönen topu Kerem tamamlayıp ağlara yolladı. VAR incelemesi sonucu Tete'nin pası attığı anda Mertens'in ofsaytta olduğu ortaya çıktı ve gol iptal edildi.

KEREM BU KEZ ATTI

İptal kararının ardından hız kesmeyen Galatasaray, golü 5. dakikada buldu. Sağdan Tete'nin ortasında kale sahasında yaşanan karambol sonucu topu önünde bulan Kerem, topu ağlara yolladı ve takımını öne geçirdi.

KEREM'DEN PAS, ICARDI'DEN GOL

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Galatasaray, 64. dakikada maçı kopardı. Angelino'nun pasında soldan savunma arkasına sarkan Kerem, çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalacağı anda sağından bindiren Icardi'yi gördü. Arjantinli golcü, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Geçen sezona damga vuran Kerem - Icardi ikilisi, Gaziantep'te de maçı koparan isim oldu.

YİNE ICARDI! PENALTIYI KAZANDIRDI, GOLÜ ATTI

İkinci golden sonra baskısını devam ettiren Galatasaray'da Mauro Icardi, 72. dakikada rakip ceza alanı içerisinde fırsat kollayıp topu kaptı ve savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

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73. dakikada topun başına geçen Icardi, geçen sezon penaltısını kurtaran Batuhan'ı ters köşeye yatırdı ve takımını 3-0 öne taşıdı.

12 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI! BURAK YILMAZ...

İlk 11 çıktığı son 10 Süper Lig maçında da gol atan Mauro Icardi (16 gol), Burak Yılmaz'dan sonra (11 maç; Mayıs - Kasım 2011) ligde 10 ve üzeri maçlık seri yakalayan ilk futbolcu oldu.

Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı son 5 resmi maçta 6 gol kaydetti.

KEREM AKTÜRKOĞLU YİNE VAR'A TAKILDI

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 75. dakikada bir gol daha buldu ancak bu gol da geçerlilik kazanmadı. Güzel paslaşmalarla rakip ceza alanına giden Sarı-kırmızılılarda Kerem, Mertens'in pasında topu ağlara yollamıştı.

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VAR daveti üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansalan, pozisyon başlangıcında Kerem Demirbay'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.