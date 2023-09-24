Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da yıldız futbolcu Rashford trafik kazası geçirdi

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford, dün akşam Premier Lig'de oynanan ve 1-0 kazandıkları Burnley maçının ardından trafik kazası geçirdi.

İngiliz basınına yansıyan haberde Rashford'ın Rolls-Royce marka lüks aracında maddi hasar meydana geldiği, İngiliz futbolcunun ise herhangi bir sağlık problemi olmadığı belirtildi.

Kaza sonrası kulübün tesislerine geçen Rashford, daha sonra evinin yolunu tuttu.

Ligin 6. haftasında Burnley'i Bruno Fernandes'in golüyle 1-0 mağlup eden Manchester United, puanını 9'a yükseltti. Rashford maçta 90 dakika forma giydi.

Galatasaray ile Manchester United, 3 Ekim Salı günü Old Trafford'da karşı karşıya gelecek.