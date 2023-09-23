Galatasaray'ın rakibi Bayern Münih gol oldu yağdı

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Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Alman devi Bayern Münih, Harry Kane'in hat-trick yaptığı maçta Bochum'u 7-0 mağlup etti.
Bayern Münih'in galibiyet gollerini 4. dakikada Choupo Moting, 29. dakikada Matthijs de Ligt, 38. dakikada Leroy Sane, 81. dakikada Mathys Tel, 12, 54 ve 87. dakikalarda Harry Kane kaydetti.
Bu sonuçla puanını 13 yükselten Bayern Münih, zirveye yükseldi.
Bayern Münih, hafta içinde oynadığı Şampiyonlar Ligi müsabakasında Manchester United'ı 4-3 mağlup etmişti.
Bayern, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında temsilcimiz Galatasaray ile 24 Ekim'de Rams Park'ta karşı karşıya gelecek.
KANE, GOLLERLE BAŞLADI
Yaz transfer döneminde Tottenham’dan kadroya dahil olan Harry Kane, Alman ekibine çabuk uyum sağladı. Ligde çıktığı 5 maçta 7 gole ulaşan İngiliz futbolcu, Şampiyonlar Ligi’nde ise ilk maçta 1 gole imza attı.