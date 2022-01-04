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Galatasaray'ın Piatek'e yapacağı teklif ortaya çıktı! 6 aylığına...

#Galatasaray#Piatek#Hertha Berlin
Galatasarayın Piateke yapacağı teklif ortaya çıktı 6 aylığına...

Diagne'nin sakatlığı ve Mostafa Mohamed'in Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın, hedefindeki Krzysztof Piatek'e yapacağı teklif ortaya çıktı.

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Kalçasından operasyon geçiren Diagne'den yoksun G.Saray, bir ay da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Mısırlı forvet Mostafa Mohamed'den yararlanamayacak. Halil Dervişoğlu dışında alternatifi kalmayan sarı-kırmızılı takımın ocak ayında hücum hattına takviye yapması bekleniyor. Listenin ilk sırasında da Krzysztof Piatek bulunuyor.

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Hertha Berlin'de 10 maçta sonradan oyuna giren Piatek'in, Alman kulübünde vergiler düşüldüğünde net 4 milyon Euro kazancı var. Polonyalı golcünün yarım sezon için maliyeti 2 milyon Euro.

Sabah'ın haberine göre; Piatek kiralama formülüyle gündeme girerken sarı-kırmızılı kulüp, 5 aylığına 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

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#Galatasaray#Piatek#Hertha Berlin

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