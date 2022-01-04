Son dakika haberi: Galatasaray’da Burak Elmas'tan Fatih Terim'e şaşırtan teklif! "Sportif A.Ş.’ye yönetici ol hocam"

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G.Saray’da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim arasında 29 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantıda, ilginç bir teklifin iletildiği ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımın ligdeki kötü gidişatı ve Ziraat Türkiye Kupası’nda Denizlispor’a elenmesinin ardından başkan Elmas ile Terim, kulüp binasında bir araya gelip durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Ligde ve kupadaki tablo sonrasında başkan Elmas, futbol takımı, imza atılan performanslarla alakalı duyduğu rahatsızlıkları açık bir şekilde Fatih Terim’e iletirken zirvede 3 önemli konu öne çıktı.

Yardımcıları artık geri planda

İlk olarak, Terim’in teknik ekibinde yer alan Necati Ateş ve Selçuk İnan’ın performansının sorgulandığını, kulübede daha güçlü ve kuvvetli isimler olması gerektiğini belirten Elmas, tercihen yabancı iki antrenör hamlesi gerektiğinin altını çizdi. Ardından transfer operasyonlarında

yıllardır Galatasaray’da görev alan idari direktör Şükrü Hanedar ile idari menajer Uğur Yıldız’ın pasifize edilip, bundan böyle geri planda kalmalarına yönelik karar alındı. Başkan Elmas’ın yönetimde belirleyeceği isimlerin artık transferde daha etkin olması ön plana çıktı.

Önceliği saha kenarında olmak

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Bu zirvede iki önemli çıkışa imza atan başkan Burak Elmas’ın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e camiada birçok kişiyi şaşırtan sürpriz bir teklife de imza atarak “Gel, Sportif A.Ş.’ye yönetici ol hocam” önerisinde bulundu. Her zaman saha kenarında teknik adam olarak kalmayı tercih eden Terim ise Elmas’ın bu teklifine sıcak bakmadı ve geri çevirdi. Tecrübeli teknik adamın masa başında değil kulübede bulunmak istediği için bu öneriye olumsuz yaklaştığı ifade edildi.

DUAYENLER ELMAS VE TERiM iÇiN DEVREDE

Galatasaray’da ligde ve kupada alınan art arda kötü sonuçlar sonrasında başkan Burak Elmas’ın, Fatih Terim’e “Gel, Sportif A.Ş.’ye yönetici ol hocam” önerisinde bulunması camiada tartışma yarattı.

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NiYET GÖNDERMEK Mi?

Sarı kırmızılı takımın başında 8 şampiyonluk, 21 kupa kaldıran Terim’e, bu süreçte yapılan teklif “Fatih hoca, bu öneri ile teknik direktörlükten alınmaya mı çalışıyor? 3 yıllık bir proje için yola çıkılmışken Terim’in görevi bırakması adına hamleler mi yapılıyor?” iddialarının kulislerde yüksek sesle konuşulmasına neden oldu.

HAREKETE GEÇTiLER

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Yönetim ve teknik heyet arasındaki iletişimin kopmaması adına ise camianın önde gelen, duayen isimleri devreye girdi. Sarı kırmızılı camiada eski ve duayen iki isim, bu konuda köprü olmaya çalıştığı öğrenildi.