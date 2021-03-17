Galatasaray'ın 'Papaz Erhan'ıydı... Bilinmeyen hikayesi, telefonundaki fotoğraflar...
Türk futbolundaki modern libero, Bundesliga'nın ilk Türk asıllısı Erhan Önal'ı Okay Karacan anlatıyor...
A Milli Takımın eski futbolcularından Erhan Önal'ın vefatı sonrası Okay Karacan, "Papaz" lakaplı usta ismi Spor Arena'da anlattı.
Kariyerinde Bayern Münih, Standard Liege, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giyen Erhan Önal, Bundesliga'da forma giyen ilk Türk asıllı oyuncu olurken Türk futboluna modern anlamda libero kavramını yerleştirmişti...
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