Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında sürpriz sonuç

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Galatasaray’ın 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off’ta karşılaşacağı takımı belirleyecek Klaksvik-Molde eşleşmesinin ilk maçında, ev sahibi Faroe Adaları ekibi 2-1 galip geldi.
Norveç temsilcisi karşısında 48. dakikada Magnus Eikrem’in golüyle geriye düşen Klaksvik, Arni Frederiksberg’in 64. ve 86. attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Bu maçın rövanşı 15 Ağustos Salı günü Molde’de oynanacak.
Dün oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:
Kopenhag-Sparta Prag: 0-0, Rakow-Aris Limassol: 2-1, PSV Eindhoven-Sturm Graz: 4-1, Braga-Backa: 3-0