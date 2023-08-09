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Galatasaray'ın muhtemel rakiplerinin maçında sürpriz sonuç

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#Galatasaray#Klaksvik#Molde
Galatasarayın muhtemel rakiplerinin maçında sürpriz sonuç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 01:40

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu eşleşmesinde Klaksvik, Molde’yi 2-1 mağlup etti.

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Galatasaray’ın 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off’ta karşılaşacağı takımı belirleyecek Klaksvik-Molde eşleşmesinin ilk maçında, ev sahibi Faroe Adaları ekibi 2-1 galip geldi.

Norveç temsilcisi karşısında 48. dakikada Magnus Eikrem’in golüyle geriye düşen Klaksvik, Arni Frederiksberg’in 64. ve 86. attığı gollerle galibiyete ulaştı.

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Bu maçın rövanşı 15 Ağustos Salı günü Molde’de oynanacak.

Dün oynanan diğer maçların sonuçları şöyle:

Kopenhag-Sparta Prag: 0-0, Rakow-Aris Limassol: 2-1, PSV Eindhoven-Sturm Graz: 4-1, Braga-Backa: 3-0

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#Galatasaray#Klaksvik#Molde

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