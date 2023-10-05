×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın Manchester United zaferi sonrası ortak görüş: Sürpriz değil her takımı yenebilir

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Manchester United
Galatasarayın Manchester United zaferi sonrası ortak görüş: Sürpriz değil her takımı yenebilir
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 07:00

Spor ve medyanın önemli isimleri G.Saray’ın M.United zaferini değerlendirdi. Şansal Büyüka: “G.Saray tarihinin en kaliteli kadrosu ile Şampiyonlar Ligi’nde kimi yenerse yensin asla sürpriz sayılamaz. Bu kadar iyi bir kadronun çok daha yol alacağın düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

Haberin Devamı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Manchester United'ı 3-2'lik skorla yenerken spor ve medyanın önemli isimleri karşılaşmayı değerlendirdi.

ŞANSAL BÜYÜKA (SPOR YAZARI)

Çıkıştaki Galatasaray’ın çöküşteki Manchester United’ı deplasmanda yenmesi asla sürpriz olamaz. Şu unutulmasın; Galatasaray tarihinin en kaliteli kadrosu ile Şampiyonlar Ligi’nde kimi yenerse yensin asla sürpriz sayılamaz. Bu kadar iyi bir kadronun çok daha yol alacağını düşünüyorum.

FERNANDES’iN TOKAT GiBi YÜZÜNE ÇARPTILAR

Ayrıca United kaptanı Bruno Fernandes’in maç öncesi özellikle Türk futbolu için söylediği aşağılayıcı ifadeleri tokat gibi yüzüne çarptıkları için Galatasaraylı futbolculara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.

Gözden KaçmasınTarihi Manchester United zaferi sonrası salvolar: Galatasaraya yeterince saygı göstermediTarihi Manchester United zaferi sonrası salvolar: Galatasaray'a yeterince saygı göstermedi Haberi görüntüle

MEHMET AKiF ÜSTÜNDAĞ (VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI): TÜRKiYEMiZ iÇiN
ÇOK SEViNDiRiCi

Haberin Devamı

“Galatasaray’ın başarısını canı gönülden tebrik ediyorum. Deplasmanın zorluğunu bilen bir spor adamı olarak Old Trafford’da kazanılan başarının değerini ve önemini anlayabiliyorum. Voleybolcu kızlarımızın bu yaz kazandığı büyük zaferin Galatasaraylı futbolcular tarafından da devam ettirilmesi Türkiyemiz adına çok sevindirici.”

Galatasarayın Manchester United zaferi sonrası ortak görüş: Sürpriz değil her takımı yenebilir

SERGEN YALÇIN (TEKNiK DiREKTÖR): ÇOK ÖNEMLi BiR BAŞARI

“Galatasaray bu futboluyla gruptan çıkar yoluna devam eder. Hırs, performans inanç, oyunculardaki istek mükemmeldi.”

METiN TEKiN (SPOR YAZARI): ÇOK ÖNEMLi BiR BAŞARI

“3-3’ü yapan, 3-2’yi de yapar. Çok büyük başarı. Old Trafford’da galibiyet önemli. Şu bir gerçek; Şampiyonlar Ligi’nde takımlarımızın olması, Galatasaray’ın sahne alması ülke açısından çok önemli bir olay.”

Gözden KaçmasınGalatasaraydan Manchester maçı sonrası sert açıklama: Saygısızlık, had bilmezlik...Galatasaray'dan Manchester maçı sonrası sert açıklama: "Saygısızlık, had bilmezlik..."Haberi görüntüle

YUSUF ŞIMŞEK (TEKNiK DiREKTÖR): TÜRK TEKNiK ADAMLARIN ZAFERi

“Galatasaray ülke futbolu adına önemli galibiyet kazandı. Manchester United’i çok iyi kapatarak mağlup etti. Türk teknik direktörlerin zaferi.”

YILMAZ VURAL (TEKNiK DiREKTÖR): MÜTHiŞ iŞ BAŞARDILAR

“Müthiş iş yaptı Galatasaray, havasını buldu. Okan Buruk kadroyu çok iyi değerlendirdi.”

Haberin Devamı

SAMET AYBABA (TEKNIK DIREKTÖR): GALATASARAY YÜKSELiŞTE

“Galatasaray yükselişte, iyi takım. Manchester United da ise haftalardır süren düşüş devam ediyor.”

HAMi MANDIRALI (TEKNiK DiREKTÖR): MANU’YU SAHADAN SiLDi

“Galatasaray, grupta Kopenhag ile yenebileceği 2 takımdan biri olan Manchester United’ı muhteşem oynayarak sahadan sildi. Alınan bu 4 puanla gruptan çıkma şansı var. İstekli ve arzulu bir G.Saray vardı, futbolu çok beğendim. Penaltı kaçırmasına rağmen İcardi’nin attığı gol de muhteşemdi.”

ŞENOL USTAÖMER (TEKNiK DiREKTÖR): TÜRKiYE iÇiN ÇOK ÖNEMLi 

“Avrupa’daki tüm maçları izliyorum. Maçtan 1 hafta önce Okan hocanın yardımcılarına yeneceklerini söylemiştim. Türkiye için önemli galibiyet.”

Haberin Devamı

AYKUT ERÇETiN (ESKi KALECi): TEK KELiME iLE TARiHi GALiBiYET

“Tek kelimeyle tarihi bir galibiyetti. Zorlu bir grupta kimse Galatasaray’ı favori göstermezken Manchester deplasmanda alınan bir galibiyet her şeyi değiştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Şampiyonlar Ligi#Manchester United

BAKMADAN GEÇME!