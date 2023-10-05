Galatasaray'ın Manchester United zaferi sonrası ortak görüş: Sürpriz değil her takımı yenebilir

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Manchester United'ı 3-2'lik skorla yenerken spor ve medyanın önemli isimleri karşılaşmayı değerlendirdi.

ŞANSAL BÜYÜKA (SPOR YAZARI)

Çıkıştaki Galatasaray’ın çöküşteki Manchester United’ı deplasmanda yenmesi asla sürpriz olamaz. Şu unutulmasın; Galatasaray tarihinin en kaliteli kadrosu ile Şampiyonlar Ligi’nde kimi yenerse yensin asla sürpriz sayılamaz. Bu kadar iyi bir kadronun çok daha yol alacağını düşünüyorum.

FERNANDES’iN TOKAT GiBi YÜZÜNE ÇARPTILAR

Ayrıca United kaptanı Bruno Fernandes’in maç öncesi özellikle Türk futbolu için söylediği aşağılayıcı ifadeleri tokat gibi yüzüne çarptıkları için Galatasaraylı futbolculara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum.

MEHMET AKiF ÜSTÜNDAĞ (VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI): TÜRKiYEMiZ iÇiN

ÇOK SEViNDiRiCi

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“Galatasaray’ın başarısını canı gönülden tebrik ediyorum. Deplasmanın zorluğunu bilen bir spor adamı olarak Old Trafford’da kazanılan başarının değerini ve önemini anlayabiliyorum. Voleybolcu kızlarımızın bu yaz kazandığı büyük zaferin Galatasaraylı futbolcular tarafından da devam ettirilmesi Türkiyemiz adına çok sevindirici.”

SERGEN YALÇIN (TEKNiK DiREKTÖR): ÇOK ÖNEMLi BiR BAŞARI

“Galatasaray bu futboluyla gruptan çıkar yoluna devam eder. Hırs, performans inanç, oyunculardaki istek mükemmeldi.”

METiN TEKiN (SPOR YAZARI): ÇOK ÖNEMLi BiR BAŞARI

“3-3’ü yapan, 3-2’yi de yapar. Çok büyük başarı. Old Trafford’da galibiyet önemli. Şu bir gerçek; Şampiyonlar Ligi’nde takımlarımızın olması, Galatasaray’ın sahne alması ülke açısından çok önemli bir olay.”

YUSUF ŞIMŞEK (TEKNiK DiREKTÖR): TÜRK TEKNiK ADAMLARIN ZAFERi

“Galatasaray ülke futbolu adına önemli galibiyet kazandı. Manchester United’i çok iyi kapatarak mağlup etti. Türk teknik direktörlerin zaferi.”

YILMAZ VURAL (TEKNiK DiREKTÖR): MÜTHiŞ iŞ BAŞARDILAR

“Müthiş iş yaptı Galatasaray, havasını buldu. Okan Buruk kadroyu çok iyi değerlendirdi.”

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SAMET AYBABA (TEKNIK DIREKTÖR): GALATASARAY YÜKSELiŞTE

“Galatasaray yükselişte, iyi takım. Manchester United da ise haftalardır süren düşüş devam ediyor.”

HAMi MANDIRALI (TEKNiK DiREKTÖR): MANU’YU SAHADAN SiLDi

“Galatasaray, grupta Kopenhag ile yenebileceği 2 takımdan biri olan Manchester United’ı muhteşem oynayarak sahadan sildi. Alınan bu 4 puanla gruptan çıkma şansı var. İstekli ve arzulu bir G.Saray vardı, futbolu çok beğendim. Penaltı kaçırmasına rağmen İcardi’nin attığı gol de muhteşemdi.”

ŞENOL USTAÖMER (TEKNiK DiREKTÖR): TÜRKiYE iÇiN ÇOK ÖNEMLi

“Avrupa’daki tüm maçları izliyorum. Maçtan 1 hafta önce Okan hocanın yardımcılarına yeneceklerini söylemiştim. Türkiye için önemli galibiyet.”

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AYKUT ERÇETiN (ESKi KALECi): TEK KELiME iLE TARiHi GALiBiYET

“Tek kelimeyle tarihi bir galibiyetti. Zorlu bir grupta kimse Galatasaray’ı favori göstermezken Manchester deplasmanda alınan bir galibiyet her şeyi değiştirdi.