Galatasaray'ın listesindeki yıldızdan transfere yeşil ışık!

Galatasaray'da ara transfer dönemiyle birlikte özellikle orta sahada dikkat çekici bir değişim bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu bölgesinde hem ayrılacaklar hem de kadroya katılacak isimler merak ediliyor.

TEKLİF GELİRSE OLIVEIRA GİDİCİ

Adı yaz döneminde de satış listesinde yer alan fakat hedeflenen takviyeler yapılamayınca takımda kalan Sergio Oliveira’daki performans düşüşü devam ediyor. Bayern Münih deplasmanında Bakambu’ya yaptığı asistle dikkat çeken Portekizli orta saha, Hatay karşısında ilk 11’de yer almış, ancak sezonun en kötü oyunlarından birini ortaya koymuştu. Okan Buruk’un, iyi bir teklif gelmesi halinde Oliveira’nın satılmasını ve yerine bir takviye daha yapılmasını talep etti. 31 yaşındaki futbolcunun adı yaz döneminde Suudi Arabistan kulüpleriyle anılıyordu.

LAZIO'NUN YENİ HEDEFİ TORREIRA

Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira’ya İtalya’dan talip var. Lazio’nun hocası Sarri, Uruguaylı ön liberoyu kadrosunda görmek istiyor. Çizme basınında yer alan iddiaya göre Lazio, ara transfer döneminde Galatasaray’a Torreira için resmi teklif getirecek. Aslan’ın bonservisini Arsenal’den aldığı 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray’a imza atmadan önce sezonu Fiorentina’da kiralık olarak geçirmiş ve performansıyla beğeni toplamıştı.

ROTA YENİDEN İNGİLTERE

Fanatik'in haberine göre bu sezonki oyun planında Torreira’yı ön alan baskısında kullanan Okan Buruk, orta sahada oluşan boşluğu defansif yönü güçlü bir isimle kapatmak istiyor. Bu bölgede zaman zaman Kaan Ayhan’ı deneyen Buruk, henüz istediği merkez ikilisini oluşturamadı. 50 yaşındaki teknik adamın Torreira’ya partner olarak listelediği oyunculardan şimdilik 2 oyuncu ön plana çıkmış durumda. Bunlardan biri, Arsenal forması giyen Thomas Partey. 50 milyon Euro’ya transfer edilen ancak formasını kaybeden 30 yaşındaki Ganalı futbolcunun Ocak ayında kulüpten ayrılacağı, son dönemde İngiliz basını tarafından sıkça dile getiriliyor.

PARTEY'DE MAAŞ SORUNU

Galatasaray Yönetimi de bir fırsat transferi olarak süreci takibe aldı. Partey boşa çıkarsa, Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden bu transferi bitirmeye çalışacak. Ancak Arsenal’le olası bir kiralama veya bonservis görüşmesi halinde, oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray’ı bir hayli zorlayacak gibi görünüyor. Partey’in senelik ücreti yaklaşık 11 milyon Euro. İngiliz devinin yolları ayırmak istemesinin ana sebeplerinden biri de bu yüksek maliyetten kurtulabilmek.

NDIDI YEŞİL IŞIK YAKINCA...

Thomas Partey dışında Galatasaray’ın İngiltere’de gözüne kestirdiği bir diğer oyuncu da Wilfred Ndidi. Partey’den farklı olarak, menacerler vasıtasıyla temas kurulan Ndidi’nin Sarı-Kırmızılı kulübe yeşil ışık yakması, Aslan’ın iştahını kabartmış durumda. 26 yaşındaki ön liberonun kontratının sona erecek olması da Galatasaray açısından bir avantaj olarak görülüyor. Yönetim, Nijeryalı orta sahayla anlaşıp, Leicester’ı baskı altına almaya çalışacak. Oyuncunun istikrarlı şekilde forma giymesi ve hazır durumda olması da Galatasaray’ın ilgisini bu yöne kaydırmış durumda.