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Galatasaray'ın Güray Vural için yaptığı teklif reddedildi

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#Galatasaray#Antalyaspor#Süper Lig
Galatasarayın Güray Vural için yaptığı teklif reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 18:17

Devre arasında transfer döneminde kadrosuna yeni bir sol bek katmanın planlarını yapan Galatasaray'a, Akdeniz ekibi Antalyaspor'dan olumsuz yanıt geldi.

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Galatasaray'ın Antalyaspor'da forma giyen Güray Vural'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Antalyaspor'da forma giyen Güray Vural'ı gündemine alırken Akdeniz ekibinden olumsuz yanıt geldi.

Bein Sports'un haberine göre, Süper Lig ekibi Antalyaspor, Galatasaray'ın Güray Vural için yaptığı teklifi reddetti.

DİĞER ADAY İSİM AZİZ BEHİCH

NTV Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray’ın hedefindeki bir diğer isim ise Dundee United forması giyen Aziz Behich. Yönetimin Patrick Van Aanholt ile ise anlaşma zemini bularak yollarını ayırması bekleniyor.

Süper Lig’de ara transfer 12 Ocak’ta başlayacak.

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#Galatasaray#Antalyaspor#Süper Lig

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