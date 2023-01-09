Galatasaray'ın Güray Vural için yaptığı teklif reddedildi

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Galatasaray'ın Antalyaspor'da forma giyen Güray Vural'ı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Patrick van Aanholt ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Antalyaspor'da forma giyen Güray Vural'ı gündemine alırken Akdeniz ekibinden olumsuz yanıt geldi.

Bein Sports'un haberine göre, Süper Lig ekibi Antalyaspor, Galatasaray'ın Güray Vural için yaptığı teklifi reddetti.

DİĞER ADAY İSİM AZİZ BEHİCH

NTV Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray’ın hedefindeki bir diğer isim ise Dundee United forması giyen Aziz Behich. Yönetimin Patrick Van Aanholt ile ise anlaşma zemini bularak yollarını ayırması bekleniyor.

Süper Lig’de ara transfer 12 Ocak’ta başlayacak.