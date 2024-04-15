Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi: Sezon boyunca %100 değildim ama...

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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da futbolcular Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Derrick Köhn maçı değerlendirdi.

ICARDI: SEZON BOYUNCA %100 DEĞİLDİM

İlk yarı rahat bir şekilde çıktık ama gol atamadık. Devre arasında konuştuk ve farklı bir mantalite ile çıktık ve golleri atıp kazandık. En iyi sezonlarımdan bir tanesi ama sezon boyunca %100 değildim. Elimden geldiğince takım için sahada olmaya çalıştım. Gol krallığı tabii ki istediğim bir şey ama Galatasaray'ın şampiyon olması öncelik. Bana ve takıma karşı çok güzel bir sevgi var. Bize aşkla yaklaşıyorlar. Bizi her yerde takip ediyorlar. Takım ve benim adıma mutlu edici bir şey. Desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Böyle şeyler bize enerji katıyor.

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BARIŞ ALPER YILMAZ: TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Kazandığımız için çok mutluyum. İlk yarı istediğimiz performansı veremedik. Sonra konuştuk ve kendimize geldik. Kazandığımız için mutluyuz. Tek hedefimiz şampiyon olabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Taraftarımıza armağan olsun.

KÖHN: ZOR BİR MAÇTI

İlk yarı kolay değildi, zordu. Soyunma odasında birbirimize destek olduk. İkinci yarıda golleri attık ve kazandık. En önemlisi 3 puandı. Şimdi eve gidip dinleneceğiz. Çok iyiyim, mutluyum. Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde çok yardımcı oldu. Bağ kurduk. Şu anda her şey iyi gidiyor.