Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi için yeni transfer iddiası! Takasta kullanılacak

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Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak istediği belirtilen Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde adı sık sık İtalyan ekipleri Milan, Roma, Juventus gibi ekiplerle anılan Mauro Icardi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN TRANSFERİ İÇİN...

RMC Sport'un haberine göre, Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminde Napoli'nin golcü ismi Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Ancak Napoli'nin Osimhen için 100 milyon euro bonservis ücreti istediği ve indirime yanaşmadığı belirtiliyor.

TAKASTA KULLANACAK

Haberde; PSG'nin ise yaz aylarında 100 euro'luk bu bedeli karşılayamayacağı kaydedildi. Bu sebeple Luis Campos'un Leandro Paredes ve Mauro Icardi gibi isimleri Osimhen transferine dahil edebileceği ifade edildi.

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Bu sezon Galatasaray'da 15 maça çıkan Mauro Icardi, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.