Galatasaray'ın golcüsü Icardi: Türkiye'nin en iyi takımıyız

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Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray'da futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens ve Carlos Vinicius maçı değerlendirdi.

ICARDI: TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMIYIZ

Zor bir maçtı. Çok kuru bir sahaydı. Alıştık ve ikinci yarı kazanmaya çıktık. Gollerim için mutluyum, kazandığımız için mutluyum. Kazanmaya devam edeceğiz.Bu forma ile gollerime devam etmek bir onur. Kazanmaya devam etmeliyiz. Arada dinleneceğiz. Türkiye'nin en iyi takımıyız. Geçen sene gösterdik şampiyon olarak. Uzun galibiyet serileri yakalıyoruz. Buna devam edersek, şampiyon olacağız.

MERTENS: GOLÜMÜ NDOMBELE İLE KUTLADIM

Kolay değildi kesinlikle. Kaliteli ve hızlı oyuncuları vardı, bunu gösterdiler. Bizde de aynı özellikler var. Aynı zamanda iyi bir karakterimiz var. Bunu gösterdik ve 3 puanı aldık. Tekrar izlemem lazım ama güzel bir gol attım. Ndombele'ye gol atarsam onun yanına gideceğimi söyledim. O, komik biri. 11 kişi oynuyoruz bu sebeple herkes hak ettiği dakikaları bulamıyor. Bence o da bu oyunculardan biri. Çok iyi ve kaliteli bir oyuncu.

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VINICIUS: BU PUANLAR ÇOK ÖNEMLİ

Çok mutluyum takıma yardımcı olabildim. Oyuncularımız yüksek kaliteli. Bu puanlar çok önemli. Bu puanlar sayesinde de şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz. Galatasaray çok büyük bir takım. Kadromuzda kaliteli oyuncular var. Maç maç gideceğiz. Elimizden geleni yaparsak şampiyon olacağımıza inanıyoruz.

KEREM DEMİRBAY: MERTENS ADAMIN DİBİ

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın deneyimli orta sahası Kerem Demirbay, “Öncelikle çok mutluyum. 3 puanı aldık. Hak ettik ve takımımı da tebrik ediyorum. Tabii ki çok zor bir maç ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Enerji kattık. Oyuna giren oyuncularımıza da bize iyi geldi. Hakim Ziyech de Zaha da çok iyiydi. Sonuçta biz bir takımız ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir 3 puan. Biz Galatasaray’ız. Biz her zaman mücadele ederiz. İnandık ve mücadele edip kazandık bugün. Şimdi milli ara var. İnşallah kardeşlerimiz milli aradan da sakatlıksız gelir ve yoluna devam eder” ifadelerini kullandı.

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Çaykur Rizespor maçında kendisinin uzaktan goller attığı ve bugün de Dries Mertens’ten uzaktan gol geldiğinin hatırlatılması üzerine Kerem Demirbay, “Mertens adamın dibi” dedi.