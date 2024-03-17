Galatasaray'da Okan Buruk'tan Icardi, Mertens ve Ali Koç sözleri

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Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"BEN DE BUNDAN KORKUYORDUM"

Birincisi, rakibimizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Oyun olarak çok iyi işler yaptılar. Çok gol atan ve yiyen bir takım demiştim. Hücumda çok iyi işler yaptılar. Bizim de bulduğumuz pozisyonlarımız oldu. Zor bir ortam aslında. Biz akşam maçlarına alışmış bir takım olarak, bu atmosferde oynamaya alışkın olmayan bizim için zor oldu. Maçtan önce de en büyük korkum buydu. Korkularım vardı, zaman zaman olumsuz etkilerini gördük ama finalde kazandık. Girdiğimiz pozisyonlar, kaçan penaltı, son bölümde 3 tane daha gol atabilirdik, dönüşünde de gol yiyebilirdik.

ICARDI'NİN UFAK BİR SAKATLIĞI VAR"

Bugün Mertens çok önemli bir gol attı. Icardi belki de ilk yarıda oyunun tam içerisinde değildi ki hep söylüyorum, %100'ünde değil. Milli ara ona da iyi gelecek. Arka adalesinde ufak bir problemi var, orayı tutarak oynuyor. Bir penaltı da kaçırdı ama attığı iki golle maça damga vurdu. Milli takım arasından sonra çok daha hazır bir şekilde aramıza dönecek.

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ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI: KEŞKE HEPİMİZ HAKEMLERLE ARKADAŞ OLSAK

Ali Koç'un açıklamalarının tamamını dinlemedim, benimle olan kısmı söylediler ama ne demek istediğini anlamadım. Talihsiz bir açıklama. Hakem arkadaşım yok ama olabilir de. Keşke hepimiz arkadaş olsak hakemlerle. Sayın Ali Koç da olsa, hepimiz olsak.

"DAHA GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Savunmada çok eksiktik. Son bir ayda zorlandık. Milli araya kayıpsız girersek bizim için avantaj demiştim. Bunu yaptık. Yine değişiklikler oldu. Abdülkerim'in tam hazır olmaması, onu zorlamamak iyi oldu. Bir sonraki maçta hazır olacak. Aurier yine aynı şekilde. Ziyech, ikinci maçına çıktı. Bu oyuncuların da tekrar takıma girmesiyle tam kadro olduğumuzda daha güçlü olacağımızı düşünüyorum.

"BU TÜR MAÇLAR, ŞAMPİYONLUK MAÇLARI"

4-3 sonrası da maçı erken bitirmemiz gerekirdi. Önemli olan kazanmaktı. Bu tür maçlar şampiyonluk maçları. Mutluyuz, Galatasaray taraftarına hayırlı olsun. Buraya geldiler, bizi desteklediler. Bundan sonra bu oyunun üzerine çıkmak istiyoruz.