Kasımpaşa - Galatasaray maçına Mauro Icardi damgası! 7 golün 4'ünde 'bir şekilde' imzası var...

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray arasında oynanan maç gol düellosuna sahne oldu. İşte bu heyecan fırtınasından öne çıkan detaylar...

OKAN BURUK DEĞİŞİKLİK YAPMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk 11’ine göre Kasımpaşa mücadelesinde değişikliğe gitmedi. Kazanan kadroyu bozmayan tecrübeli teknik adam, kaleyi Muslera’ya emanet etti. Savunma dörtlüsü; Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kutlu ve Köhn’den oluşturan Buruk, orta sahada Torreira ile Kerem Demirbay ikilisini görevlendirdi. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, ortada Mertens ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya süren Okan Buruk, ileri uçta Arjantinli golcü Icardi’ye görev verdi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçına şu 11 ile çıktı:

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“Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Berkan Kutlu, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.”

GALATASARAY’DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa mücadelesine 3 eksik oyuncuyla çıktı. Sakatlıkları devam eden Davinson Sanchez ile Serge Aurier ve kadro dışı bırakılıp ardından takıma geri dönen Sergio Oliveira, maç kadrosunda yer almadı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI 2 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, iki maç sonra kadroya dahil edildi. Son olarak ligin 27’nci haftasında iç sahada oynanan Antalyaspor mücadelesinde 11’de görev alan 29 yaşındaki savunmacı, daha sonra Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle formasından ayrı kalmıştı. Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen tecrübeli savunmacı, iki maçlık aranın sonrasında maç kadrosunda kendine yer buldu.

KASIMPAŞA’DA TEK DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig’in 28’inci haftasında 2-1 kazanılan İstanbulspor maçının 11’inde tek değişiklik yaparak Galatasaray maçında takımını sahaya sürdü. Sami Uğurlu, İstanbulspor maçında görev yapan Rochinha’nın yerine Porozo’yu 11’de görevlendirdi. Kasımpaşa, Galatasaray karşısına şu ilk 11 ile çıktı;

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“Gianniotis - Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouannes, Da Costa.”

KARŞILAŞMAYA ICARDI DAMGASI! KENDİ KALESİNE VE RAKİP KALEYE ATTI, PENALTI KAÇIRDI, SON GOLDE DİREĞE TAKILDI...

Galatasaray'ın 4-3 kazandığı Kasımpaşa maçına Mauro Icardi damga vurdu. 34. dakikada kendi kalesine gol atan Icardi, skorun 1-1'e gelmesine sebep oldu.

İkinci yarının hemen başında sahneye çıkan ve ön direkteki kafa vuruşuyla takımını öne geçiren Arjantinli futbolcu, ligde art arda ikinci maçında gol atmayı başardı.

Kasımpaşa, 57. dakikada Aytaç Kara'nın harika golüyle 2-2'yi buldu, 77. dakikada Da Costa ile 3-2'lik üstünlüğü yakaladı.

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Zaha'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Galatasaray'da topun başına geçen Icardi, 81. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

Kaçırdığı penaltının hemen 2 dakika sonrasında Ziyech'in ortasında kalecinin önünde yükselen Arjantinli golcü, kafayla golü attı ve skoru 3-3'e getirdi.

Maçın 90. dakikasında ceza alanında önüne gelen topta dönerek vuruşunu yapan Icardi'nin şutunda top direkten dönüp Vinicius'un önüne geldi. Vinicius da topu boş kaleye yollayıp skoru 4-3'e getirip 3 puanı takımına getirdi.

GALATASARAY YENİLMEZLİK SERİSİNİ 18'E ÇIKARDI

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de Hatayspor’a mağlup olduktan sonra oynadığı 18 karşılaşmada kaybetmezken, son 11 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

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Galatasaray milli aradan sonra ligde evinde Hatayspor ile oynayacak.

ICARDI GOL SAYISINI 17'YE YÜKSELTTİ

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 17'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 golü olan başarılı futbolcunun bu sezon toplam 23 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.