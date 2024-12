Galatasaray'ın eski yıldızlarından şampiyonluk, Fenerbahçe ve Rey Manaj - Barış Alper Yılmaz yorumları

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de istikrarlı bir performans sergileyen ve taraflı tarafsız herkesin futbol bakımından takdirini toplayan Galatasaray, 15.haftada Sivasspor deplasmanından altın değerinde bir 3 puan ile evine döndü. Gollü geçen mücadelede sarı-kırmızılılar 3-2 galip geldi. Son dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığı moralleri bozdu. En yakın rakibi Fenerbahçe’nin derbide ezeli rakibi Beşiktaş’a mağlup olmasıyla beraber lider Galatasaray ve ikinci Fenerbahçe arasındaki puan farkı 6 olmuş oldu. Sakatlık problemleri de yaşayan Aslan, teknik direktör Okan Buruk’un önderliğinde Eyüpspor maçındaki beraberlik dışında bu bölümü kayıpsız geçmesini bildi.

Bu sezon hem Süper Lig’de hem de Avrupa Ligi’nde namağlup ünvanını sürdüren Galatasaray’da işler yolunda devam ediyor. Her oyuncudan verim almayı başaran ve hücum futbolunu benimseyen teknik heyet, takımın süperstarı Mauro Icardi’nin sezonu kapatmasına rağmen hücum yollarında formunu korumasını bildi. Galatasaray’ın başarılı eski futbolcuları Bilal Kısa ve Yekta Kurtuluş, Galatasaray’ın Sivasspor galibiyetini, Barış’a yapılan sert faulü ve Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını Spor Arena’ya değerlendirdi.

İki futbol adamının görüşleri şu şekilde:

BİLAL KISA BANA GÖRE GALATASARAY EN İYİ KADROYA SAHİP

Bu haftayı değerlendirecek olursak bu haftaki Sivas maçı, Galatasaray için bir gün önce Fenerbahçe’nin derbi mağlubiyeti sonrası farkı altıya çıkarabileceği bir fırsat oldu. Sivas’ta hava soğuktu ama güzel bir zeminde oynandı maç. Galatasaray’ın mutlaka kazanması gereken bir maçtı. Sezona kötü başlamaları ve sonradan yükselen grafiği görülüyor ki bence bunda kadro kalitesinin çok büyük rolü var. Bana göre Süper Lig’in en iyi kadrosuna sahipler.

“10 KİŞİ KALIP 1-0 GERİYE DÜŞTÜKTEN SONRA KAZANMAK KOLAY DEĞİL”

Oyuncuların performansının her geçen gün daha da arttığını görüyorum. Bireysel olarak baktığımızda oyuncular belli bir seviyenin altına düşmüyor. Bunu Fenerbahçe takımında göremiyorum orada oyuncu performansları aşağıya düşebiliyor. Bu sebeple Fenerbahçe istediği oyunu sahaya yansıtamıyor ancak Galatasaray’da bu durum tam tersi. Tempo ve istekleri çok yüksek düzeyde. Sivasspor karşılaşmasında da 10 kişi kalmasına rağmen, üstüne 1-0 geriye düşeceksin, deplasmanda geri dönüp kazanacaksın. Bu gerçekten kolay bir iş değil Galatasaray’ı tebrik etmek lazım Okan Hoca’yı tebrik etmek lazım. 10 kişi kalmasına rağmen taktiksel bir değişiklik yapmadı oyun sistemini devam ettirdi, zor da olsa 3 puanı aldı ve önemli denilebilecek bir puan farkı oluştu.

“BENCE GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI”

İlk devrenin sonlarına geliyoruz ve 6 puan gerçekten önemli bir avantaj. Oyun anlamında da çok güçlü olduğunu görüyorum Galatasaray’ın. Eyüpspor maçında yüz maçta bir olacak şekilde şanssız bir şekilde puan kaybetmişti ama çok iyi oynamıştı. Şampiyonlukta 2 tane aday var Fenerbahçe ve Galatasaray. Bence Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı. 2 sene arka arkaya şampiyonluk üstüne bu sezondaki başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

“BARIŞ`A ÇOK ÜZÜLDÜM, GALATASARAY’I ZOR HAFTALAR BEKLİYOR”

Saha içinde kalalım diyoruz ama maalesef her hafta bir olay her hafta bir hakem hatası ile karşılaşıyoruz. Bazen şaşkınlık içinde kalıyoruz. Bu sene daha da fazla hatalar yapıyor hakemlerimiz. Barış ile alakalı çok üzüldüm gerçekten son dakikada o pozisyonun gerçekleşmesi beni üzdü. Evet belki şu an tam durumunu bilmiyorum ama Manaj’ı da suçlamamak gerekir. Art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hakemin orada kırmızı kart vermemesi, maçın içinde verdiği kararların doğru olmaması bunları her hafta yaşıyoruz. Ama biz sahada kalmayı istiyoruz. Bu hakem hatalarının son bulmasını bekliyorum ve ümit ediyorum. Galatasaray’ı zor haftalar bekliyor.

“FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK YAŞAYAMIYOR BUNUN BASKISI VAR”

Yöneticilerin baskıları, yaptığı açıklamalar… evet Fenerbahçe şampiyonluk yaşayamadı uzun süredir bunun bir baskısı var üzerlerinde. Beşiktaş sezona iyi başlamıştı ancak kadro kalitesinin yeterli olmadığını söylemiştik ve düştüğünü görüyoruz.

“SAHA İÇİNİ YORUMLAYAMIYORUZ”

Biz eski futbolcuları bu hakem hataları rahatsız ediyor. Hiç istemediğimiz şeyler yaşanıyor saha içini yorumlayamıyoruz, sahanın içinde kalamıyoruz. Sahayı ve oyuncu performanslarını değerlendirmek bizim için daha değerli olduğunu düşünüyorum.

YEKTA KURTULUŞ: BU TARZ HAREKETLERİN CEZASININ ÇOK BÜYÜK OLMASINI İSTERİM

İlk başta maçın önüne geçen pozisyon hakkında yorum yaparak başlamak istiyorum. Yapılan hareketin ne futbol etiği ile ne de oyuncu hırsıyla uzaktan yakından alakası yok. Gaddarca, rakibini sakatlamaya yönelik bir eylem diye düşünüyorum. Bu tarz hareketlerin cezasının çok ağır olmasını isteyen bir futbolseverim. Umuyorum ki Barış’ın kontrolleri temiz çıkar.

“GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU NE KADAR İSTEDİĞİNİ GÖRDÜK”

Sivasspor-Galatasaray maçına gelecek olursak arada tabii ki çok büyük kalite farkı var. Bu fark haricinde Galatasaray’ın şampiyonluğu ne kadar çok istediğini gördüğümüz bir maç oldu. Zaten büyük takımlar eğer şampiyon olmak istiyorlarsa on kişi bile kalsalar kazanacak oyunu sahaya koymak zorundalar. Dün de bunun güzel bir örneğini gördük.

“OSIMHEN’IN PERFORMANSI GALATASARAY’I ÖNDE TUTUYOR”

Şampiyonluk yarışında sezon başındaki görüş iki takımın da şartlarının hemen hemen eşit olduğu yönündeydi fakat herkesi şaşırtan o transfer hamlesinden sonra Galatasaray birkaç adım öne geçti. Mauro Icardi’nin sakatlığının ardından eksilen forvet hattı, Galatasaray üzerinde biraz stres oluştursa da Osimhen’in performansı hala Galatasaray’ı önde tutuyor. Devre arası transferleri şampiyonluk yarışında çok büyük etki yaratabilir ama bunu zaman gösterecek. Ama asıl etken sezon sonuna kadar iki takımında sakatlık sorunu yaşayıp yaşamaması olacak. Mevcut kadrolara bakarsak en büyük aday tabii ki Galatasaray.

