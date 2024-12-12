İspanyollardan Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı sonrası şaşırtan iddia: 'Mourinho görevden alınabilir'

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Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a deplasmanda 1-0 yenilen ve yeniden toparlanmak için moral arayan Fenerbahçe, Avrupa’nın 2 numaralı kupasında da umduğunu bulamadı. Sahasında ağırladığı Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup olan temsilcimiz, etkisiz futboluyla hayal kırıklığı yarattı. İspanyol ekibinin yıldızı Iñaki Williams’ı durduramayan sarı-lacivertliler, kalan son 2 maçına odaklandı. Karşılaşmayı yakından takip eden İspanyol gazeteciler, mücadeleyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İSPANYOL GAZETECİLERİN MÜCADELE SONRASI ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

EDU VELASCO JR (CHIRINGUITO DE JUGONES): “YAŞANAN HOŞNUTSUZLUK MOU’NUN GÖREVDEN ALINMASINA YOL AÇABİLİR”

Maç boyunca çok baskın bir futbol oynayan Athletic Bilbao gördük. Tüm Avrupa Ligi maçlarında çok sağlam bir performans sergilediler ve bugün de bunu doğruladılar. Iñaki Williams, hem defansif hem de hücum anlamında sergilediği muhteşem oyununu attığı iki golle süsledi. Fenerbahçe, genel olarak çok kötü bir oyun oynadı. Bence kayda değer performans sergileyen tek oyuncu orta saha oyuncusu Amrabat oldu. Takımın defans hattında belirgin zayıflıklar vardı ve Athletic Bilbao bunu birçok kez değerlendirdi. Türk takımı bu turnuvada bir şeyler başarmak istiyorsa bence kendini çok geliştirmeli. Jose Mourinho'nun çok iyi bir hoca olduğunu ancak çok fazla takım değiştirmenin ona zarar verdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe, Mourinho'nun daha önceki takımlarındaki güçlü oyununu bir türlü oluşturamadı. Zor günler geçiriyor. Türk taraftarların hocalarına ve takımlarına karşı duydukları hoşnutsuzluğu çok iyi anlıyorum ve bu durumun hocanın görevden alınmasına yol açabileceğinden korkuyorum.

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IMANOL VILELLA (ONDA VASCA RADIO): “FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK BİR TAKIMA KARŞI KAZANMAK BİZE MORAL VERDİ”

Fenerbahçe'nin hatalarından bahsetmeden maçı analiz etmek zor. Athletic Bilbao, ilk yarıda oldukça pratik bir oyun ortaya koydu ve Iñaki Williams'ın iyi formundan yararlandı. Valverde'nin kadroda daha fazla değişiklik yapmaması ve her zamanki oyuncularla oynamak istemesi beni şaşırttı. Athletic Bilbao; Iñaki Williams, Nico Williams, Sancet ve Guruzeta gibi size maç kazandırabilecek olağanüstü oyunculara sahip bir takımdır. Bu maçtan önce Avrupa Ligi'ni kazanmayı düşünmüyorduk ama burada bu büyük takıma karşı kazanmak bize çok moral verdi çünkü Fenerbahçe'nin zirveye çıkabilecek takımlardan biri olduğuna inanıyoruz.

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“ATHLETİC BİLBAO’YU DAHA FAZLA RAHATSIZ EDECEK BİR TAKIM BEKLİYORDUM”

Fenerbahçe’nin oynadığı futbol beni şaşırttı. Athletic Bilbao’yu daha fazla rahatsız edecek ve daha çok şut atacak bir takım bekliyordum. Fenerbahçe’nin rakip alanda daha fazla oynaması için önemli oyuncuları vardı ama bugün Athletic Bilbao neredeyse hiç sıkıntı çekmedi. Bu takım rakip oyuncuların hataları hemen cezalandırıyor ve birebir pozisyon verdiğinizde gol olmaması çok zor çünkü forvetlerimiz inanılmaz formda. Osayi-Samuel, defansta bana göre en iyisiydi ve hücumda da çok iyi durumdaydı. Çağlar Söyüncü'nün oyuna girmesiyle Fenerbahçe'nin dayanıklılığı arttı ve gelişme gösterdi. Ayrıca Williams'a faul yapıp bu seviyedeki bir maçta Fenerbahçe'yi 20 dakika boyunca bir oyuncu eksik bırakmak gibi bir hata yapamamalısınız.

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“SAHADAKİ KÜÇÜK DETAYLAR JOSE MOURİNHO’YU CEZALANDIRIYOR”

Mourinho'nun Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğunu düşünüyorum ama farklı bir maç, daha agresif bir oyun bekliyordum. Diğer zamanlarda Real Madrid gibi dünya klasmanındaki takımlarla kazandığı başarıları, Porto ve Roma gibi takımlarda önemli işler yaptığını gördük. Mou konusunda sakin olunması gerektiğini düşünüyorum çünkü yeni bir futbol ortamına adım attı. Küçük detaylar onu cezalandırıyor ama ligdeki durumdan dolayı çok fazla fark olmadığını da anlıyorum. Hem Fenerbahçe'nin hem de Mourinho'nun başarılı olmasını umuyorum.

PATXO DE LA RICA (RELEVO): “ATHLETİC BİLBAO, DÜNYADAKİ HER RAKİP İÇİN TEHLİKELİ BİR TAKIM HALİNE GELDİ”

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Athletic Bilbao, mükemmel bir dönemden geçiyor. Üst üste 6 galibiyet alarak ve her şeyden önemlisi rakiplerini fazla zorlanmadan geride bırakmayı başararak yılın en iyisi oldu. Tüm müsabakalarda inanılmaz bir hırs sergileyen ve giderek olgunlaşan bir takım. Zaten attıkları ilk gol de bunu kanıtlıyor ve geçtiğimiz hafta Real Madrid'e karşı attıkları gole çok benziyor. İnandıkları yüksek bir baskıyla oynadıkları için bu onlara çok sayıda puan kazandırıyor. Buna Sancet, Nico, Guruzeta veya Iñaki'nin kalitesini de eklersek Athletic Bilbao, dünyadaki her rakip için çok tehlikeli bir takım haline geldi.

“JOSE MOURİNHO’NUN ÖLDÜĞÜNE ASLA İNANMAM ÇÜNKÜ…”

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Maçın sonucu beni şaşırtmadı çünkü Athletic Bilbao her zaman rekabet edebileceğini gösteren bir takım oldu, Real Madrid gibi bir takım karşısında bile. Defansif açıdan daha güçlü ve Athletic Bilbao’ya bu kadar çok boşluk vermeyecek bir Fenerbahçe beklediğim doğrudur. İlk golde yapılan hata kaba bir hatadır ancak Guruzeta'nın o topu kazanabileceğine olan inancını gördük. Taraftarların Samet Akaydin'a yönelik eleştirilerini anlıyorum ancak genel olarak tüm takımın defansif açıdan kötü olduğunu ve Athletic Bilbao gibi çok formda bir takıma çok fazla gol fırsatı verdiğini düşünüyorum. Jose Mourinho'nun Beşiktaş'a karşı alınan yenilginin ardından endişeye düştüğünü biliyordum ve taraftarların evlerinde aldıkları bu yenilginin ardından duydukları öfkeyi de anlıyorum. Mourinho'nun takımından daha fazlasını bekliyordum ama yeteneğini fazlasıyla ortaya koyan, en zor anlarda bile kendini toparlayan ve şampiyonluklar kazanan bir hoca olduğuna inanıyorum. Bana nisan ayında Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde hala ayakta kalan takımlardan biri olduğunu söylerseniz şaşırmam çünkü Jose Mourinho bunu defalarca yaptı. Jose Mourinho'nun 'öldüğüne' asla inanmam.

ALFONSO HERRAN (DIARIO AS): “ATHLETİC BİLBAO, MUAZZAM BİR OTORİTEYLE MAÇI KAZANDI”

Athletic Bilbao, şu anda şampiyon bir takım gibi oynuyor. Avrupa'da üst üste beş maç kazanarak tarihi bir rekora imza attı. Önde gidiyor ve İstanbul'da da şampiyonluk için mücadele edebileceğini gösterdi. Çok iyi futbol oynamak gerekmiyor, ciddi ve etkili olmak yeterli. Muazzam bir otoriteyle maçı kazandı. Son 12 maçtır kaybetmiyor, inanılmaz. Iñaki Williams, şu anda büyük bir yıldız gibi oynuyor ve takım çok zorlu bir sahada bile kendini rahat hissediyor. Ayrıca Samet Akaydin örneğinde olduğu gibi rakiplerinin hatalarından da faydalanıyorlar.

“JOSE MOURİNHO, BİRKAÇ YILDIR PARLAKLIĞINI YİTİRMEYE BAŞLADI”

Mourinho'nun kaybetmeyi hak etmediklerini ima eden açıklamaları Bilbao tarafından şaşkınlıkla karşılandı çünkü rakip sahada birçok şans yakalayan Athletic Bilbao kazanmayı hak etti. Böylesine prestijli bir teknik direktör tarafından yönetilen bir takımdan çok daha fazlasını bekliyorduk. İkinci yarıda iki forvetle oynamayı denediler ancak Athletic Bilbao ilk dakikadan 90. dakikaya kadar oyunu domine etti. Mert Müldür’ün oyundan ihraç edilmesi ve Amrabat'ın kavgaları Fenerbahçe'nin içine düştüğü çaresizlikten kaynaklandı. Athletic Bilbao takımının yoğun baskısına karşı savunma güven vermedi. Bu takımın Avrupa'da önemli bir şey başarabileceğini düşünmek zor. Belki de Real Madrid maçını izlemediler çünkü Guruzeta, o maçta yaptığının aynısını yaptı. Jose Mourinho, İspanya'da çok saygı duyulan bir isim ama birkaç yıldır parlaklığını yitirmeye başladı. Belki de gücünü kaybetmiştir. Real Madrid'deki zamanını hatırlıyoruz ve çok iyi oyuncularla Guardiola'nın Rüya Takımını sıkıntıya sokmuştu. Şimdi İspanya'da onun altın çağı unutulmaya başlandı.