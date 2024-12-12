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FIFA listesine giren hakemler açıklandı! Oğuzhan Çakır ve Mehmet Türkmen ilk kez...

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#Fifa#Süper Lig#Fifa Listesi Hakemler 2025
FIFA listesine giren hakemler açıklandı Oğuzhan Çakır ve Mehmet Türkmen ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 17:15

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025 yılı için FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, 2025 FIFA hakem listesini açıkladı.

Açıklamaya göre; Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Asen Albayrak ve Hatice Aydın FIFA hakemi olarak görev alacakken, Anıl Usta, Bersan Duran, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa FIFA yardımcı hakemi olarak listeye dahil oldu.

Ayrıca, Onur Özütoprak, Zorbay Küçük, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın ve Erkan Özdamar FIFA video yardımcı hakemi olarak görev alacak.

Ayberg Öz ise FIFA futsal hakemi olarak listeye eklenmiş bulunuyor.

Bu hakemler, 2025 yılı boyunca FIFA kokartı ile uluslararası maçlarda görev alacak.

İşte tam liste:

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#Fifa#Süper Lig#Fifa Listesi Hakemler 2025

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