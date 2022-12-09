Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın eski futbolcusu Cem Sultan'dan sürpriz transfer!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Cem Sultan#Amatör Lig
Galatasarayın eski futbolcusu Cem Sultandan sürpriz transfer
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 07:00

Yakasını bırakmayan sakatlıklar nedeniyle beklenen kariyeri yapamayan 31 yaşındaki Cem Sultan, İstanbul Süper Amatör Lig takımlarından Nartspor ile anlaştı.

Haberin Devamı

İstanbul Süper Amatör Lig ekiplerinden Nartspor, bir dönem Galatasaray’da forma giyen Cem Sultan’ı transfer etti.

Galatasaray’ın bir dönem çok şeyler beklediği 31 yaşındaki forvet oyuncusu, yakasını bırakmayan sakatlıklar yüzünden kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştı.

3 kez çapraz bağları kopan Cem, Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra Kayserispor, Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Gümüşhanespor, Zonguldak Kömürspor, Tuzlaspor ve Modafen’de profesyonel olarak forma giydi. 2020-21 sezonunda yine sakatlık nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan Cem, Kafkas kökenli vatandaşlarımız tarafından kurulan ve ismini de Çerkes halk destanlarından alan Nartspor’un başarısı için ter dökecek

Gözden Kaçmasın

Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı Icardi, Oliveira, Yunus Akgün...Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Icardi, Oliveira, Yunus Akgün...Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Cem Sultan#Amatör Lig

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan