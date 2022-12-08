Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Icardi, Oliveira, Yunus Akgün...

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Dünya Kupası arasında Antalya'da 8-16 Aralık tarihlerinde kamp yapacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Icardi kadroda yer almazken tedavisi süren Oliveira ve Dünya Kupası'ndan dönecek oyuncuların ilerleyen günlerde kampa katılacağı ifade edildi. Önceki gün sakatlanan Yunus Akgün ise kadroya alındı.

Galatasaray, Antalya kampında Adana Demirspor ve Toulouse ile hazırlık maçları yapacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük