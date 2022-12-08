Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! Icardi, Oliveira, Yunus Akgün...

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Okan Buruk#Galatasaray Kamp Kadrosu
Galatasarayın kamp kadrosu açıklandı Icardi, Oliveira, Yunus Akgün...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 12:08

2022 Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı bulunan Icardi kadroda yer almazken Oliveira ve Dünya Kupası'ndan dönecek oyuncuların ilerleyen günlerde kampa katılacağı ifade edildi. Önceki gün sakatlanan Yunus Akgün ise kadroya alındı.

Haberin Devamı

Dünya Kupası arasında Antalya'da 8-16 Aralık tarihlerinde kamp yapacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Icardi kadroda yer almazken tedavisi süren Oliveira ve Dünya Kupası'ndan dönecek oyuncuların ilerleyen günlerde kampa katılacağı ifade edildi. Önceki gün sakatlanan Yunus Akgün ise kadroya alındı.

Gözden Kaçmasın

Mbaye Diagne: Türkiyede çok iyi golcüler var, Mauro Icardi ilk 3te bile değilMbaye Diagne: Türkiye'de çok iyi golcüler var, Mauro Icardi ilk 3'te bile değil!Haberi görüntüle

Galatasaray, Antalya kampında Adana Demirspor ve Toulouse ile hazırlık maçları yapacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:

Leo Dubois, Patrick Van Aanholt, Mathias Ross, Fredrik Midtsjø, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Atakan Ordu, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Yusuf Demir, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Beknaz Almazbekov, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Caner Doğan, Baran Aksaka, Juan Mata, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Enes Emre Büyük

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Okan Buruk#Galatasaray Kamp Kadrosu

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Kültür savaşında onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Kültür savaşında onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik
Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki sambacılar neden dans ediyor Cevabı 1930larda gizli...

Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki 'sambacılar' neden dans ediyor? Cevabı 1930'larda gizli...

#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Kültür savaşında onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Kültür savaşında onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik
Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki sambacılar neden dans ediyor Cevabı 1930larda gizli...

Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki 'sambacılar' neden dans ediyor? Cevabı 1930'larda gizli...

#Brezilya