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Galatasaray'ın en karlı yatırımı Kerem Aktürkoğlu!

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Terim
Galatasarayın en karlı yatırımı Kerem Aktürkoğlu
Ali Naci Küçük

Bu sezon Galatasaray forması altında 4 gol, 3 asistlik performansı ile tam 7 gole katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu bu rakamlarla birlikte Lyon, Nantes, Bordeaux ve Wolfsburg’un da radarına girdi. Oyuncuyu bırakmak istemeyen G.Saray’ın hedefi ise nikah tazelemek.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray’ın galibiyet golünü atan Kerem Aktürkoğlu hem sarı kırmızılılara değer kattı hem de kendi değerini katladı.

Tam 1.5 yıl önce scout ekibinin önerisi ve teknik direktör Fatih Terim’in talebi ile alınan 23 yaşındaki futbolcu değerini şimdiden 30 kat artırdı. Galatasaray’a transfer olduğunda 200 bin Euro değer biçilen Kerem Aktürkoğlu’nun piyasa değeri 6 milyon Euro’ya yükseldi.

Almanya ve Fransa'dan talipleri var

Fatih Terim’in rehberliğinde her geçen gün kendisini geliştiren Kerem Aktürkoğlu, Fransız ve Alman kulüplerinin de dikkatini çekti.

Takıma bedelsiz olarak kazandırılan Kerem’i yakından takip eden kulüpler arasında Lyon, Nantes, Bordeaux ve Wolfsburg dikkat çekse de 23 yaşındaki oyuncu için planları uzun vadeli olan Galatasaray’ın hedefi ise yeni sözleşme imzalamak. Kerem’in potansiyeline ve daha fazla gelişim göstereceğine inanan Terim de sözleşmesi 2023-24 sezonunun sonunda tamamlanacak oyuncu ile yeni mukavele yapılması yönünde rapor hazırladı.

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Bonservisi minimum 10 milyon euro

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Kısaca Kerem’i kadrosuna katmak isteyen Fransız ve Alman kulüpleri için bu hiç de kolay olmayacak. Ve Galatasaray’da, Kerem Aktürkoğlu için 10 milyon Euro’nun altındaki tekliflere de kapılar kapatılacak. Sarı kırmızılı yönetim yıldız futbolcu için belirlediği minimum bedelle satışı gerçekleştirse bile Kerem Aktürkoğlu kulübe adımını attığı andaki değerinden 50 kat yüksek bir rakama veda etmiş olacak.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Terim

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