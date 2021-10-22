Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları sonrası UEFA sıralaması! Şampiyonlar Ligi'ne katılım için çok kritik...
Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hafta içi oynadıkları maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için büyük tehlike arz ediyor. İşte detaylar...
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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta oynadıkları maçlar sonrası Avrupa kupalarına katılmada etkili olan UEFA Ülkeler Sıralaması da güncellendi.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Sporting'e evinde 4-1 mağlup olup üçüncü maçlar sonunda puansız kaldı.
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Fenerbahçe ile evinde Antwerp ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalarak grubunda oynadığı 3 maç sonrası 2 puana çıktı.
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Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
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2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK
Takımlarımızın bu sezon Avrupa'da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.
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İLK 15'E GİRMEK ÖNEMLİ
Bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek 2023/2 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1 (play-off turu) ve Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılabileceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz.
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Sezonu ilk 15'te bitirmemiz halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 ve Avrupa Konferans Ligi'ne 2 takımla katılabileceğiz.