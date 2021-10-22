Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları sonrası UEFA sıralaması! Şampiyonlar Ligi'ne katılım için çok kritik...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta oynadıkları maçlar sonrası Avrupa kupalarına katılmada etkili olan UEFA Ülkeler Sıralaması da güncellendi.