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Futbol
Haber Giriş: 22 Ekim 2021 - 14:39 | 

Son dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları sonrası UEFA sıralaması! Şampiyonlar Ligi'ne katılım için çok kritik...

Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hafta içi oynadıkları maçların ardından UEFA Ülke Sıralaması güncellendi. Ülkemizin sıralamadaki yeri, Şampiyonlar Ligi'ne takım gönderebilmemiz açısından büyük önem taşıyor. Sıralamadaki mevcut konumumuz, 2 yıl sonrası için büyük tehlike arz ediyor. İşte detaylar...

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Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu hafta oynadıkları maçlar sonrası Avrupa kupalarına katılmada etkili olan UEFA Ülkeler Sıralaması da güncellendi.

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Sporting'e evinde 4-1 mağlup olup üçüncü maçlar sonunda puansız kaldı.

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Fenerbahçe ile evinde Antwerp ile Kadıköy'de 2-2 berabere kalarak grubunda oynadığı 3 maç sonrası 2 puana çıktı.

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Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

52023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

2023/24 SEZONU İÇİN ÇOK KRİTİK

Takımlarımızın bu sezon Avrupa'da topladığı puanlar, 2023/24 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla katılabilmemiz açısından büyük önem taşıyor.

6İLK 15E GİRMEK ÖNEMLİ

İLK 15'E GİRMEK ÖNEMLİ

Bu sezonu UEFA ülke sıralamasında ilk 15'te bitiremezsek 2023/2 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1 (play-off turu) ve Avrupa Konferans Ligi'ne 3 takımla katılabileceğiz. UEFA Avrupa Ligi'ne ise takım gönderemeyeceğiz.

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Sezonu ilk 15'te bitirmemiz halinde ise Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 ve Avrupa Konferans Ligi'ne 2 takımla katılabileceğiz.

8İşte UEFA Ülkeler Sıralamasında son durum

İşte UEFA Ülkeler Sıralaması'nda son durum

91- İNGİLTERE: 92.355

1- İNGİLTERE: 92.355

102- İSPANYA: 83.998

2- İSPANYA: 83.998

113- İTALYA: 66.902

3- İTALYA: 66.902

124- ALMANYA: 64.927

4- ALMANYA: 64.927

135- FRANSA: 48.081

5- FRANSA: 48.081

146- PORTEKİZ: 46.216

6- PORTEKİZ: 46.216

157- HOLLANDA: 38.100

7- HOLLANDA: 38.100

168- AVUSTURYA: 34.050

8- AVUSTURYA: 34.050

179- İSKOÇYA: 32.100

9- İSKOÇYA: 32.100

1810- RUSYA: 31.682

10- RUSYA: 31.682

1911- UKRAYNA: 31.000

11- UKRAYNA: 31.000

2012- SIRBİSTAN: 29.125

12- SIRBİSTAN: 29.125

2113- BELÇİKA: 28.600

13- BELÇİKA: 28.600

2214- İSVİÇRE: 27.425

14- İSVİÇRE: 27.425

2315- HIRVATİSTAN: 24.900

15- HIRVATİSTAN: 24.900

2416- YUNANİSTAN: 24.700

16- YUNANİSTAN: 24.700

2517- GÜNEY KIBRIS: 24.625

17- GÜNEY KIBRIS: 24.625

2618- ÇEKYA: 24.600

18- ÇEKYA: 24.600

2719- TÜRKİYE: 24.500

19- TÜRKİYE: 24.500

2820- NORVEÇ: 23.750

20- NORVEÇ: 23.750

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