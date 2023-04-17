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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda 3 eksik

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#Galatasaray#Alanyaspor#Süper Lig
Galatasarayın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda 3 eksik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 19:31

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesinin bulunduğu uçak, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na indi. Sarı-kırmızılı kafile kalabalık bir taraftar grubu tarafından coşkuyla karşılandıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Yusuf Demir yer almadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Sam Adekugbe, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Mauro Icardi."

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Galatasaray, ligde 21 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 66 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Mauro Icardi kart sınırında yer alıyor.

Bu futbolcular Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ise Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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#Galatasaray#Alanyaspor#Süper Lig

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