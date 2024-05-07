Galatasaray'ın 3 yıldızın performansı fark yarattı! Gol pası vereni de atanı da tutanı da çok formda

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Süper Lig’de son 3 haftaya 24. şampiyonluk için büyük bir avantajla giren Galatasaray hem takım olarak hem de oyuncuların performansı açısından birçok istatistikte zirvede yer alıyor. Öyle ki Cimbom 96 puanla Süper Lig’in en çok puan toplayan, 22 ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda. İç sahada son 35 maçta gol sevinci yaşayarak kendisine ait rekoru geliştiren ve bu seride 92 gol atan sarı kırmızılılar evinde 18’de 18 yaparken sahasında yenilmezliğini 35 maça çıkardı. (33 galibiyet, 2 beraberlik)

ZİYECH VE BARIŞ ALPER DE PARLADI

Hakim Ziyech ve Barış Alper Yılmaz özellikle son dönemdeki çıkışları ile dikkat çekerken sezonun genelinde ise 3 oyuncunun performansı dikkat çekiyor. En çok gol atan Mauro Icardi, en çok asist yapan Dries Mertens ve en çok kez kalesine gole kapatan Fernando Muslera.

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Süper Lig’de Mauro İcardi 23 golle krallıkta zirvede yer alırken Dries Mertens de verdiği 14 gol pası ile Kasımpaşalı Hajradinovic ile birlikte asist krallığının zirvesinde.

ICARDİ’NİN YENİ PARTNERİ MERTENS

Icardi ile Mertens sezonun muhteşem ikilisi olarak da öne çıktı. Icardi’nin attığı 23 golün 8’inde asisti yapan isim Mertens oldu. Belçikalı yıldız 3 asisti de Kerem Demirbay’a yaptı.

2022-23’te G.Saray şampiyon olurken 22 gol atan Icardi’ye Kerem Aktürkoğlu 6 asist yapmış ikili geçen sezona damga vurmuştu.

Icardi 2 sezonda resmi maçlarda attığı 53 golle, G.Saray tarihinin en skorer 3. yabancısı oldu. 1. sırada 72 golle Hagi, 2. sırada ise 61 golle Baros var.

MUSLERA 2011-12’DEKİ REKORUNU KIRDI

Asist katkısının yanı sıra şampiyonluk yolunda G.Saray’da 8 gol kaydeden Mertens’e en çok asisti 3 kezle Barış yaptı.

Süper Lig’in en golcü ikilisi de Galatasaray’da. Icardi 23, Kerem Aktürkoğlu 12 gole imza atarken 35 golle bu ikili sezonun zirvesinde.

38 yaşında yıllara meydan okuyan Muslera da 34 maçta sadece 22 gole izin verdi. Ligin en az gol yiyen takımı olan G.Saray’da Muslera 17 kez gole kapama ile 2011-12’deki yine kendisine ait rekoru geliştirdi.