Galatasaray'ı yıkan 4 hata!

Spor Arena / Ayhan TURGUT - 1- Gedson Fernandes milli takımdan dönüşte tek idmanla stoper olarak sahaya çıktı.

2- Formda Radamel Falcao’nun yerine milli takımdan yorgun dönen Muhammed seçildi.

3- Stoper yokluğunda bile bu bölgenin asıl oyucusu olan Ozornwafor tercih edilmedi.

4- Hatalarıyla Sivas, Rize ve Hatay’a karşı 5 gole neden olan Saracchi’de ısrar edildi.

Süper Lig’de üst üste 8 maçında sahadan galibiyetle ayrıldıktan sonra çıktığı 5 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alan Galatasaray’da çöküş sürüyor. Ankaragücü yenilgisi ile başlayan süreçte çıktığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar kaybettiği 11

puanla zirve yarışında da ağır yara aldı. Öyle ki; alınan kötü sonuçlarla birlikte Galatasaray şampiyonluk mücadelesinde büyük bir handikapla da karşı karşıya. Hafta içini ‘bay’ geçecek Galatasaray ile rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe aradaki puan farkını yükseltebilir.

İsabetli şut bile atamadı

Hatay deplasmanında ilk yarıda isabetli şut bile atamayan ve maçtan bu sezonun en ağır yenilgilerinden birini alarak ayrılan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim de eleştiri oklarının hedefinde. Cezası nedeniyle kulübedeki yerini alamayan ve şok yenilgiyi tribünden izleyen tecrübeli teknik adamın kadro tercihleri tartışma yaratırken 4 madde öne çıktı.

1- Gedson Fernandes takımla sadece tek idmana çıkabildi. Fatih Terim, Ozormwafor’u beğenmeyince Portekizli futbolcu sadece tek antrenmanla stoper oldu.

2- Muhammed, Mısır Milli Takımı’ndan çarşamba geldi. Tüm hafta takımla çalışan Falcao kesildi, 2 idmanla maça çıkan Muhammed şut çekemeden maçı bitirdi.

Muslera imza sonrası kayıp

3- 22 yaşındaki Valentine Ozornwafor için ‘scout transferi, geleceğin yeteneği’ denildi ama takımdaki stoper yokluğunda bile forma giyemedi.

4- Sivas’ta 1, Çaykur Rize maçında 2, Hatay karşısında yaptığı 2 hata ile toplamda 5 golün yenmesine neden olan Marcelo Saracchi ne olursa olsun takımdan kesilmedi. Bu arada Muslera da 16 Mart’ta yeni sözleşme için imzayı attıktan sonra çıktığı 2 maçta da galibiyet göremedi. Uruguaylı eldiven alesine gelen 10 şutun 7’sini gol olarak gördü.

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