Galatasaray'ı bu akşam Sivas'ta bekleyen tehlike!

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Galatasaray'ı bu akşam ligin en zorlu deplasman maçlarından biri bekliyor. Sivas'ın sert soğuğunda Kırmızı-Beyazlı ekibe karşı mücadele edecek olan Sarı-Kırmızılı ekip, genel istatistiklere bakıldığında bir hayli zorlanacak gibi görünüyor.

Sıfır derecede kapışacaklar

Fanatik'in haberine göre; maçın başlayacağı saatlerde Sivas'ta hissedilen hava sıcaklığı 1 derece olarak tahmin ediliyor. Karşılaşmanın ikinci yarısından itibaren sıcaklığın sıfır dereceye düşeceği, ancak herhangi bir yağış beklenmediği belirtiliyor.

Sivasspor'da Paluli 5-6 ay yok

Sivasspor'da sağ diz yan bağlarında kopma meydana gelen Murat Paluli'nin 5-6 ay takımdan ayrı kalması bekleniyor. Yiğido'da Leke James'in sakatlığı da sürüyor ve bugün kadroda olmayacak. N'Jie'nin durumu ise maç saatine doğru netlik kazanacak.

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Sivasspor-Galatasaray: 7-19

Sivasspor ile Galatasaray, bugün ligde 33. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 32 maçta Sarı-Kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, Kırmızı-Beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle karşılık verdi.

Aslan 6 maçtır kazanıyor

Galatasaray’ın, 4’ü Süper Lig, 2’si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar ligde Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir ve İstanbulspor’u, Türkiye Kupası’nda da Ofspor ve Keçiörengücü’nü mağlup etti.

Deplasmanda kâbus yok

Geçmiş sezonlara göre Aslan'ın bu yılki deplasman karnesi oldukça iyi. Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon 8 kez deplasmanda mücadele etti, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17 puan topladı ve bu alanda lider konumda bulunuyor. Aslan dış sahada 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Cim Bom, ligdeson olarak Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı 7-0’lık bir zafer yaşadı.

3 oyuncu sakat, 1 futbolcu cezalı

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Icardi, Kazımcan ve Ross, Sivasspor maçı kadrosunda yer almıyor. Ligdeki son İstanbulspor sınavının son anlarında gördüğü gereksiz sarı kartla hocası Okan Buruk'u sinirlendiren Torreira da cezası nedeniyle kadroda yok.

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Ciddi bir üstünlük

Sivasspor, 2005-2006 sezonundan bu yana Aralık / Ocak / Şubat takviminde kendi sahasında çıktığı tüm resmi maçlarda 63 galibiyet, 28 beraberlik, 19 da yenilgi yaşadı. Yiğido kış mevsiminde oynadığı iç saha maçlarında yüzde 82.72 oranında kaybetmiyor. Devlere karşı üstün Sivasspor'un sahasında şampiyonluk adaylarına karşı da ciddi bir üstünlüğü söz konusu.

Yiğido sahasında Galatasaray, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı 8 galibiyet, 9 beraberlik, 7 de yenilgi elde etti. Yani Sivas, devlere yüzde 70 oranında kendi evinde maç kaybetmedi.