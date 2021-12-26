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Galatasaray'dan Yusuf Yazıcı hamlesi! Trabzonspor'la görüşüp...

#Yusuf Yazıcı#Galatasaray#Trabzonspor
Galatasaraydan Yusuf Yazıcı hamlesi Trabzonsporla görüşüp...

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, gündemine aldığı Yusuf Yazıcı'yla ilgili çarpıcı bir hamle yaptı.

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Galatasaray 'ın ara transfer listesinde üst sıralarda olan Yusuf Yazıcı'yı teknik direktör Fatih Terim kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Bu sezon Lille'de forma şansı bulamayan Yusuf'a ocak ayı için kulübünden izin çıktı. Fransız ekibi, yarım sezon için Yusuf'un ücretini karşılayacak takımdan kiralama ücreti talep etmeyecek.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray cephesi, Lille'e satışı sırasında Türkiye'de başka bir kulübe gitmesi halinde 20 milyon Euro tazminat maddesi koyan Trabzonspor 'dan izin almaya çalışacak. Bordo-mavililer, Yusuf için şart koşmazsa Galatasaray transferi kiralama formülüyle bitirmeye çalışacak.

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#Yusuf Yazıcı#Galatasaray#Trabzonspor

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