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Galatasaray'ın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdi!

#Yusuf Yazıcı#Lille#Galatasaray
Galatasarayın da istediği Yusuf Yazıcı için Lille transfer kararını verdi

Lille'de kadroya girmekte zorlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı için Fransız ekibi kararını verdi. Lille, Yusuf Yazıcı'nın kiralanmasına izin verecek.

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Geçtiğimiz sezonun Fransa Ligue 1 şampiyonu Ligue 1'in en etkili isimlerinden olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, teknik direktörlüğe Jocelyn Gourvennec'in gelmesinin ardından formaya hasret kaldı. Takıma girmekte zorlanan 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili Fransız ekibi transfer kararı verdi.

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Galatasaray'ın milli futbolcuyla ilgilendiği ve kiralık olarak kadrosuna katmak istemesine karşın sözleşmesindeki madde nedeniyle önce Trabzonspor'la anlaşması gerektiği öne sürülmüştü.

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Yaşanan bu gelişmelerden sonra milli futbolcunun transferine dair dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

LILLE AYRILIĞA ONAY VERDİ

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yusuf Yazıcı, Lille'den ayrılmak istiyor. Fransız ekibinin Yusuf'u 6 aylığına kiralamaya sıcak baktığı ve Yusuf'u isteyen takımlardan kiralama ücreti talep etmeyeceği belirtildi.

Milli futbolcunun yeni adresi henüz netleşmezken, Süper Lig ekiplerinin talip olması durumunda önce Trabzonspor'la görüşmeleri ve sözleşmesindeki maddeyi devre dışı bırakmaları gerekecek.

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Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transfer olurken imzalanan sözleşmesinde, "Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir." maddesi yer almıştı.

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#Yusuf Yazıcı#Lille#Galatasaray

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