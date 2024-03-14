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Galatasaray'dan sürpriz transfer: Vincent Bayındır!

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#Transfer#Galatasaray#Vincent Bayındır
Galatasaraydan sürpriz transfer: Vincent Bayındır
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da gelecek sezonlar için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Sarı - kırmızılılar, Bundesliga ekibi Leipzig'in altyapısında yetişen Vincent Bayındır'ı kadrosuna kattı.

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Galatasaray, Bundesliga ekibi RB Leipzig’in altyapısında yetişen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır’ı renklerine bağladı.

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Transferini sosyal medya hesabından duyuran genç futbolcu “RB Leipzig’e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan lan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Leipzig U-17 takımında 13 maça çıkan sağ kanat oyuncusu Bayındır, 1 gol kaydetti.

KÖHN: 'BİZ GALATASARAY'IZ, DAHA İYİYİZ!'

Öte yandan Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn, şampiyonluk mücadelesi konusunda umutlu konuştu.

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Süper Lig'de büyük bir rekabet yaşandığını belirten Köhn, "Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasaray'ız. Biz daha iyiyiz. Her maçı kazanmak için odaklanmamız lazım. Kolay değil, bunun farkındayız ama her maça galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız" dedi.

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#Transfer#Galatasaray#Vincent Bayındır

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