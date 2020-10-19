Galatasaray'dan son dakika transfer atağı! Yeni Ibrahimovic Jonas Wind...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle taraftarını memnun edemeyen Aslan, ocak ayında durumu tersine çevirmeyi planlıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta sahanın yanı sıra forvet transferi için de arayışlarını hızlandırdı.

Avrupa futbolunu yakından takip eden Terim'in yeni favorisi ise Danimarka Milli Takımı… Avrupa'nın şu anda yükselen değeri olduğuna inanan tecrübeli teknik adam, özellikle çalışkanlık ve disiplinleri sayesinde Danimarka'nın Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası'nda başarı kazanacağına inanıyor.

TERİM, YENİ IBRAHIMOVIC'İ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, "Artık yaşa değil geleceğe yatırım yapmalıyız" diyen Terim'in favori Danimarkalısı ise Kopenhag'da oynayan Jonas Wind.

Tecrübeli teknik adama göre 21 yaşındaki golcü futbolcuda, Lewandowski, Ibrahimovic potansiyeli var. Wind'i birçok takımın izlemesi transferi güçlendirse de Terim, yönetimden gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti.

67 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın yüksek getirisi olan bu tip oyuncuları kadrosuna katmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti.

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