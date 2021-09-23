Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sona gelindi... Bayraktar DİHAnın 2022de seri imalata geçmesi planlanıyorSona gelindi... Bayraktar DİHA'nın 2022'de seri imalata geçmesi planlanıyor#TEKNOFEST
Koronavirüsü atlatanlarda yeni alerjik reaksiyonlarKoronavirüsü atlatanlarda yeni alerjik reaksiyonlar#KORONAVİRÜS
Son dakika: Çaykur Rizespordan Okan Buruk açıklamasıSon dakika: Çaykur Rizespor'dan Okan Buruk açıklaması#Okan Buruk
Son Dakika: Fenerbahçeden gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerpte şov yapıyorSon Dakika: Fenerbahçe'den gönderilen Micheal Frey ve Mbwana Samatta Royal Antwerp'te şov yapıyor!#Fenerbahçe
Çinli muhbirden akılalmaz iddialar Koronanın ortaya ilk çıktığı yeri ve tarihi açıkladıÇinli muhbirden akılalmaz iddialar! Koronanın ortaya ilk çıktığı yeri ve tarihi açıkladı #Koronavirüs
UNESCOnun listesine giren Işık Hadisesi 5 dakika sürdüUNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü#Siirt
Son dakika... İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı D-100 karayolu kapandıSon dakika... İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı! D-100 karayolu kapandı#İstanbul
Müzisyen Jehan Barburun annesi vefat ettiMüzisyen Jehan Barbur'un annesi vefat etti#Jehan Barbur
Bakan Yanık: 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldıBakan Yanık: 2.3 milyar lira nakdi yardım yapıldı#Derya Yanık
“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar“Ece Üner İle Susma” da duygusal anlar #Ece Üner İle Susma
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü lig başlangıcı

#Galatasaray#Süper Lig#Fatih Terim
Galatasaraydan son 32 sezonun en kötü lig başlangıcı

Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenilerek puan kayıplarına engel olamayan Galatasaray, son 32 sezonun en kötü lig başlangıcını yaptı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezona GZT Giresunspor (2-0) ve Atakaş Hatayspor (2-1) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Kasımpaşa ve Trabzonspor ile 2-2'lik skorlarla berabere kaldı.

Galatasaray son iki maçında ise Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu.

Ligin geride kalan bölümünde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 8 puan toplayan Galatasaray, 6. haftalar itibarıyla son 32 sezonun en verimsiz dönemini geçirdi.

1989-1990 sezonunun ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 7 puan kazanan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 31 sezonun aynı dönemlerinde en az 9 puan elde etti.

- Terim yönetimindeki en az puan

Galatasaray, büyük başarılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başladığı sezonlarda ilk 6 haftalık periyottaki en az puanı bu dönem topladı.

Sarı-kırmızılı takım, tecrübeli teknik adam yönetiminde 12. kez 6. haftayı geride bıraktı.

Haberin Devamı

Galatasaray, Terim ile bu periyottaki en fazla puanı ise 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan aldığı 1998-1999 sezonunda kazandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Süper Lig#Fatih Terim