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Galatasaray'dan sızdırılan görüntüler sonrası ilk açıklama: 'Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa...'

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#GALATASARAY#MHK#TFF
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2024 11:42

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Antalyaspor maçı için yapmış olduğu çevrimiçi toplantının görüntüleri sızdırılmasının ardından sarı - kırmızılı kulüpten yönetici bazında ilk açıklama geldi.

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 Merkez Hakem Kurulu'nun Galatasaray - Antalyaspor maçı için yaptığı toplantının görüntüleri ve ses kayıtlarının sızdırılması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından ilk açıklamayı yaptı.

Galatasaraydan sızdırılan görüntüler sonrası ilk açıklama: Hugh Dallasın yorumları Ali Koçta varsa...

"ALİ KOÇ'TA VARSA VE BİZİMLE PAYLAŞIRSA SEVİNİRİZ"

Görüntü ve ses kayıtlarının sızdırılması hakkında konuşan Yelkencioğlu, "Bu konuyla ilgili kulübümüzün daha detaylı bir açıklama yapacağını söyleyebilirim. Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli 'no name' bir hesabın konuşmaların önünü arkasını keserek, bir takım görüntüleri yayınlaması çok manidar. Bu görüntüler nasıl o merciiye ulaştı, nasıl kaydedildi, merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı? Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var? Aynı hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz." dedi.

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Yelkencioğlu ayrıca "Sadece bizim maçla ilgili cımbızla çıkarıyorlar, kendi maçlarıyla ilgili şeyler çıkmıyor maalesef." ifadelerini kullandı.

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#GALATASARAY#MHK#TFF

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