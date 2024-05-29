Galatasaray'dan şampiyonluk armağanı: Mateo Kovacic! İşler bu kez tersine döndü...

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Bu sezon Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren ve son hafta Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek kupaya uzanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeni sezon çalışmalarına başlayan sarı - kırmızılıların planlamasında ilk olarak orta saha hamlesinin yer aldığı öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Mateo Kovacic için temasa geçti.

'HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN'

Haberin devamında Hırvat oyuncunun da Galatasaray'a imza atmaya sıcak baktığı ve transferin hiç olmadığı kadar yakın olduğu iddia edildi.

ŞUBAT AYINDAN BERİ TEMASTA

İngiliz basınının iddiasına göre ise sarı - kırmızılılar, Kovacic ile şubat ayından itibaren temas halinde... İlk görüşmelerin olumsuz geçtiği ancak sezonun devamında Galatasaray'ın şampiyonluğa uzanmasıyla birlikte transferde ciddi aşama kaydedildiği ifade edildi.

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Bu sezon Manchester City formasıyla 46 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.