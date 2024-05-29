Heyecan fırtınasının yaşandığı sezonun panoraması! 'Bir yüzbaşı, iki rekortmen, iki utanç' | 'Hagi ve Alex'in yanına yazılır' | 'Bu yılın en büyük sürprizi...'

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Trendyol Süper Lig'in 38. haftası sona erdi ve hem şampiyonluk düğümü çözüldü hem de küme düşen son takım belli oldu. Sezon boyunca Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış halinde olan Galatasaray, rakibinin 3 puan önünde zafere ulaştı ve tarihindeki 24. şampiyonluğunu kutladı. İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük ve Ankaragücü ise küme düşen takımlar oldu.

Yazarımız Uğur Meleke, bu sezonun panoramasını köşesinde kaleme aldı. İşte Meleke'nin yazısı...

2002 Celtic, 2012 Real Madrid, 2014 Juventus, 2018 Manchester City, Avrupa’nın en meşhur yüzbaşıları (centurion, 100 puanlı şampiyon)... 2024 Galatasaray da adını kıtanın yüzbaşıları arasına yazdırdı. Galatasaray 102, Fenerbahçe 99 puanla ikisi de unutulmaz birer sezon geçirdiler ve rekorlarla futbol tarihine geçtiler. Maalesef gelecekte bu sezonu iki utanç isimle de hatırlayacağız: Biri hakem yumruklayan, biri de sahadan takım çeken iki kravatlı adam.

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YILIN TAKIMI: GALATASARAY

HANGiSi ŞAMPiYON OLSA BU UNVANI ALACAKTI

2002’de Celtic 103 puanla şampiyon olduğunda Rangers 85 puan toplamış. 2012’de Real 100, Barça 91... 2013’te Barça 100, Real 85... Seria A 2013-14 sezonu şampiyonu 102 puanlı Juventus’u 85 puanlı Roma izliyor. 2018’de City 100, United 81 puanda. 2019’da City 98, Liverpool 97 puan topluyorlar. Benim araştırmalarıma göre modern zamanlarda Avrupa’nın top 10 liginde şampiyonun 100’ü geçtiği, ikincinin de bu kadar yaklaştığı başka bir sezon yok: Galatasaray 102, Fenerbahçe 99 puanla bu sezon eşsiz bir tabloya imza attılar. Hangisi şampiyon olsaydı yılın takımı olacaktı haliyle... Galatasaray rekor 102 puan, 33 galibiyet, 17 maçlık rekor 3 puan serisiyle yılın takımı.

YILIN TEKNiK ADAMI: OKAN BURUK

BiRÇOK HOCANIN IŞILDADIĞI BiR SEZON

Süper Lig’de başkanlar açısından felaket, teknik adamlar penceresindense umut verici bir sezonu geride bıraktık. 20 takımın Galatasaray, Fenerbahçe ve Rize dışında 17’si teknik adam değiştirdi.

Bu sayı Premier Lig’de 3, Bundesliga’daysa 6 olarak gerçekleşti. Çoğu zengin-fanatik olmak dışında hiçbir özelliği olmayan kulüp yöneticilerinin teknik direktörlük mesleğine bu saygısız tavrına rağmen birçok hocanın ışıldadığı bir sezon seyrettik:

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Son iki yılın şampiyonu Okan Buruk bileğinin hakkıyla sezonun kürsüsünde. 99 puanlı İsmail Kartal, 24 yaş ortalamalı genç takımıyla gösterdiği istikrarla İlhan Palut, 0 puan-0 golle aldığı Başakşehir’le ligi dördüncü bitiren Çağdaş Atan, kısıtlı kadrolarıyla etkileyici performanslar gösteren Markus Gisdol, Fatih Tekke, Sami Uğurlu ve Bülent Uygun da kürsünün diğer adayları.

YILIN FUTBOLCUSU: MAURO iCARDi

HAGi VE ALEX’iN YANINA YAZILABiLECEK BiR STAR

iKi sezonda 73 resmi maçta 75 gol katkısıyla bir canavar... Manchester United’a karşı 1, Bayern Münih’e 1, Sparta Prag’a 3, Molde’ye 3, Fenerbahçe’ye 4, Beşiktaş’a 5, Başakşehir’e 7, Trabzon’a 4 gol/asist katkısıyla bir kritik maç ustası.

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Üç yılı daha bulunan kontratını doldurursa Türk futbolunda Hagi ve Alex’in yanına yazılacağını düşündüğüm bir süperstar. Sezonun son maçında şampiyonluğu getiren sayıların da ondan gelmesiyle hem gol krallığını, hem de bu kürsüyü hak etti Arjantinli.

YILIN POLEMiĞi: SÜPER KUPA

FUTBOLCULAR O MAÇI OYNAMAK iSTEMiŞTi

Defalarca söyledim, tarihe not düşmek için sezonun panoramasında da tekrar edeyim: Fenerbahçe’nin Süper Kupa’yı oynama hakkı geçen sezonun Türkiye Kupası’nı bileğinin hakkıyla kazanan futbolcuları tarafından elde edilmiştir, yönetim kurulu tarafından değil. Dolayısıyla Süper Kupa’ya çıkma inisiyatifi bence teknik adam ve sporcularındır, Ali Koç’un değil. Ben futbolcuların o maçı oynamak istediklerine eminim. Maça U19 takımıyla çıkmak, en kötü yöntemdi bence uygulanabilecek.

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SEZONUN FiYASKOSU

BENJAMiN BRAND-FRANCiSCO MAESO

Yabancı VAR uygulaması benim gözlemlediğim kadarıyla kamuoyunun genelinden olumlu geri dönüş aldı. Pol van Boekel, Marco di Bello, Fabio Maresca gibi elit hakemlerin Türkiye’de maç yönetmesini elbette destekliyorum. Ancak en başından beri de söylediğim gibi sırf yabancı diye FiFA kokartı dahi olmayan niteliksiz hakemleri buraya getirmek Süper Lig’e hakaret. Belki de sezonun en büyük hatasını Sivas-Fenerbahçe maçında Alman Benjamin Brand’ın yapması gibi. Pendik-Kayseri maçında protokole aykırı biçimde hakemi iki kez monitöre davet eden, belli ki protokolü bilmeyen İspanyol Francisco Maeso gibi.

YILIN PROTESTOSU: KiMSENiN SEVMEDiĞi TFF BAŞKANI

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Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında bile protesto edilmesiyle sanırım tescillendi. Mehmet Büyükekşi, tarihte tüm takımların tüm taraftarlarının ortak bir dille sevmediği ilk başkan sanırım! Artık bu yıl bitti, benim kaygılarım doğrusu yeni sezonla ilgili. Yeni sezon akıl almaz bir biçimde 19 takımla (bye düzeniyle) oynanacak. Dünyada tek sayıda takımla oynanan tek turnuva olacağız yine! TFF’ye buradan soruyorum: Ligden kaç takım düşecek? 2025-26 sezonunda umarım takım sayısı 18’e inecek değil mi? Ayrıca Türkiye Kupası’na getirdiğiniz tuhaf grup formatı da bence ayrı bir problem. Kamuoyu henüz farkında değil ama 6’lı gruplarda, herkesin üçer maç yaptığı, kimsenin puan tablosundan haberinin olmayacağı garip bir kupa formatı geliyor seneye.

YILIN UMUDU: 2005’LiLER

Türk futbolunda belki de senenin en mutluluk verici gelişmesiyse milli takıma pırıl pırıl 4 tane 2005’linin yetişmesi: Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Can Uzun çok güzel birer sezon geçirerek EURO 2024’e gitmeyi hak ettiler bence. Tabii milli takımların başında ‘kendisinin Türk futboluna ihtiyacının olmadığını, esas ülkenin ona ihtiyaç duyduğunu söyleyen, Maradona’nın-Beckenbauer’ın dahi kendilerini atfetmediği seviyeleri kendine atfeden, tarihin en alçakgönüllüsü (!) Hamit Altıntop’ olduğu için ne yapacaklarını kestirmek güç.

Bu çocukları 2032’ye hazırladıklarını filan söylüyor Altıntop. Oysa 2006’lı ZaireEmery Fransa’da, 2005’li Mainoo İngiltere’de ilk 11’de başlayacaklar muhtemelen turnuvada. Umarım bizim çocuklar da 26 kişilik kadroda yer alırlar; zira Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy’un ilk 11’de başlayacak, en azından zorlayacak seviyede oldukları ortada.

YILIN UTANCI: YUMRUK ATANLA TAKIM ÇEKEN

Hakan Yakın yönetimindeki İstanbulspor o mütevazı kadrosuyla Ankaragücü ve Hatay’ı yenmişken, o gün Trabzon’a karşı da gayet iyi oynarken başkanı daldı sahaya. Üstelik hakemin doğru verdiği bir karar üzerine girdi yeşil zemine. Futbolcularını bitirdi, maçı kaybetti, puan cezası aldırdı, takımını düşürdü.

Dünyada eşi benzeri olmayan bir şey bu. Bir diğer kendini bilmez eski milletvekili de sahaya dalıp Türkiye’nin bir numaralı hakemini yumrukladı. Yıllarca unutulmayacak utanç tabloları bunlar gerçekten.

SEZONUN VAKASI

Fenerbahçeli futbolcuların Trabzon'da saha işgalcilerinin saldırısına uğramaları. Aynı maçta Livakovic'in başının yarılması. Ama maçın o anda tatil dahi edilmemesi.

SEZONUN RAKAMI: 62

Ligde maçlar sadece ikinci 45 dakikalardan ibaret olsaydı, Samsunspor 16 galibiyet ve 14 beraberlikle 62 puan toplayacaktı. Alman çalıştırıcı Markus Gisdol sessiz sedasız ülkeyi terk etti ancak yıllarca unutulmayacak bir performans bıraktı arkasında. 8 maçta 1 puanla aldığı Samsun’u ligde bıraktı. Ve hemen her maçın sonunda fiziksel olarak fark attı rakiplerine.

G.SARAY-F.BAHÇE DIŞINDA YILIN 11’i

SLOWiK (KONYA)

MEUNiER (TRABZON)

OPOKU (BAŞAKŞEHiR)

EMiRHAN (RiZE)

BEN OUANES (KASIMPAŞA)

SEMiH (BEŞİKTAŞ)

EYSSERiC (KARAGÜMRÜK)

HAJRADiNOViC (KASIMPAŞA)

OĞUZ (ALANYA)

ONUACHU (TRABZON)

MANAJ (SİVAS)