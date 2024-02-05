Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Hakim Ziyech ve Abdülkerim Bardakcı...

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta Teksüt Bandırmaspor’u konuk edecek.

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SAKATLIK AÇIKLAMASI

Galatasaray'da iki hafta önce sol alt arka adale grubunda strain tespit edilen ve tedavisi devam eden Abdülkerim Bardakcı, saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Hakim Ziyech'in Afrika Kupası'ndan sakat döndüğünü açıkladı

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Afrika Kupası’nda ülkesi Fas’ın Zambiya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen futbolcumuz Hakim Ziyech, ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından 3 Şubat Cumartesi günü İstanbul’da takıma katılmış, 4 Şubat Pazar günü yapılan tetkiklerinde ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." denildi.