Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık teklif

Daily Mail'in haberine göre; Galatasaray, sezon sonu Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki sol beke 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un sezon sonu Crystal Palace ile olan sözleşmesi sona eriyor.

Aanholt'un sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken sarı kırmızılı takımla henüz bir anlaşmaya varılmadığı belirtildi.

Kariyerinde birçok Premier Lig takımında forma giyen Patrick van Aanholt; Chelsea, Leicester City, Newcastle gibi büyük kulüplerde top koşturdu.

Patrick van Aanholt, 12 kez de Hollanda Milli Takım formasını giydi.

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