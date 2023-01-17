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Galatasaray'dan Özgür Baran Aksaka'ya yeni sözleşme!

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#Transfer#Galatasaray#Özgür Baran Aksaka
Galatasaraydan Özgür Baran Aksakaya yeni sözleşme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2023 14:16

Galatasaray, Emin Bayram'ın ardından altyapıdan yetişen ve bu sezon A takıma yükselen bir başka genç futbolcu Özgür Baran Aksaka ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka’nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Başkan Dursun Özbek, imza töreni sonrası; "Kulübümüzden yetişen fidanlar... Uzun yıllar Galatasarayımıza hizmet edecekler. Baran'ı tebrik ediyorum. Performansı çok iyiydi. Kendisine başarılar diliyorum. Allah sakatlık vermesin. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

19 yaşındaki Baran Aksaka ise; "Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Okan Hocama teşekkür ediyorum. Burada uzun yıllar oynamak gibi bir hayalim var. Sözleşmemi bugün uzattım, umarım her şey istediğim gibi olur. Taraftarımız bizi desteklemeyi bırakmasın. Umarım bu sezon şampiyonlukla biter." dedi.

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Orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka bu sezon A takım ile 2 kez kupa, 1 kez de lig maçında toplam 17 dakika sahada kaldı. U19 Süper Lig'de 7 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, 4 gol atıp 2 asist yaptı.

Galatasaraydan Özgür Baran Aksakaya yeni sözleşme

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#Transfer#Galatasaray#Özgür Baran Aksaka

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