Galatasaray'dan olay paylaşım: 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz!'

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılıların yönetimi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunmuştu.
Galatasaray, dün akşam Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın sabahında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Sarı - kırmızılıların X hesabından yaptığı paylaşımda taraftarların tepki içeren pankartlarına yer verdi.
"MASABAŞI HESAPLAR KURULU"
Galatasaray'ın 'Günaydın' paylaşımında 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz!', 'Masabaşı Hesaplar Kurulu' ve 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon' yazılarının yer aldığı pankartlar bulundu.
Sarı - kırmızılıların gönderisi, kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.
Galatasaray'ın paylaşımı 👇 https://t.co/dNgK0Ddne4— Spor Arena (@sporarena) April 4, 2024