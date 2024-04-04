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Galatasaray'dan olay paylaşım: 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz!'

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#GALATASARAY#Süper Lig#Twitter
Galatasaraydan olay paylaşım: Türk futboluna yakışmıyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 09:40

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u 1-0'la geçen ve liderliğini sürdüren Galatasaray, bugün X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sarı - kırmızılılar, dün akşam Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 ile geçtiği maçın sabahında yaptığı paylaşımda taraftar pankartlarına yer verdi. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor'u konuk eden Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle rakibini 1-0 mağlup etmiş ve liderliğini sürdürmüştü. Sarı - kırmızılıların yönetimi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunmuştu.

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Galatasaray, dün akşam Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği maçın sabahında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sarı - kırmızılıların X hesabından yaptığı paylaşımda taraftarların tepki içeren pankartlarına yer verdi.

"MASABAŞI HESAPLAR KURULU"

Galatasaray'ın 'Günaydın' paylaşımında 'Türk futboluna yakışmıyorsunuz!', 'Masabaşı Hesaplar Kurulu' ve 'Bu takım bu sene söke söke şampiyon' yazılarının yer aldığı pankartlar bulundu.

Galatasaraydan olay paylaşım: Türk futboluna yakışmıyorsunuz

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Sarı - kırmızılıların gönderisi, kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım yağmuruna tutuldu.

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#GALATASARAY#Süper Lig#Twitter

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