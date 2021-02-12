Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan için UEFA'ya başvuru!

Genç futbolcunun ve Galatasaray'ın UÇK'nın kararına yaptığı itiraz Tahkim Kurulu'nun yönetiminde video konferans yoluyla hem Galatasaray hem Çaykur Rizespor hem de Oğulcan Çağlayan'ın vekillerinin de katıldığı oturumda gerçekleştirildi.

Tahkim Kurulu sonrasında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, davalı futbolcunun huzurdaki davada ihtilafa konu lisans süreci ile ilgili yazışmaların örneğinin istenmesine ve dosyanın incelemeye alınmasına karar verildi. Yapılan inceleme sonrası Tahkim Kurulu oyuncuya verilen 6 maçlık cezayı 3 maça indirirken, genç futbolcunun da Çaykur Rizespor'a 1 milyon 200 bin Euro ve 500 bin TL de ödeme yapmasını kararlaştırdı.

GALATASARAY İTİRAZ EDECEK

Galatasaray Kulübü ise Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'a verilen karara itiraz edecek ve oyuncunun haklarını korumak için gerekirse konuyu UEFA'ya taşıyacak. Lehte bir karar alınamazsa Galatasaray Kulübü’nün Oğulcan’a ödeme konusunda yardım edeceği ve verilen cezayı paylaşacağı da belirtildi.