Son Dakika | Tahkim Kurulu, Galatasaray'dan Oğulcan Çağlayan'ın cezasını açıkladı!

Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Galatasaray'a transferi nedeniyle Oğulcan Çağlayan'a verilen 6 maçlık cezanın 3 maça indirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada "Oğulcan Çağlayan'ın 6 resmi müsabakadan men cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İşte yapılan açıklama;

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş. ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın Rize Spor Futbol Yat. San. Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 05.12.2020 tarih ve E.2020/260 (Birleşen E.2020/274) - K.2020/394 sayılı kararına itirazları incelendi. Kurulumuz'un 08.02.2021 tarihli ara kararı gereğince Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazılan yazıya cevap verildiği görüldü. Davalı futbolcu vekilinin 09.02.2021 tarihli dilekçesi kapsamında Profesyonel Futbolcu Tescil İşleri Müdürlüğü'ne yazı yazılması talebinin reddine (oybirliği ile) karar verilerek dosyanın incelenmesine devam edildi; Yapılan müzakere neticesinde;

- Asıl davada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

- Birleşen davada PFSTT 30/3 maddesi uyarınca davalı futbolcuya verilen 6 resmi müsabakadan men cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.