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Galatasaray'dan Konyaspor maçı öncesi 'motivasyon! paylaşımı! Erden Timur: 'Son dakikaya geldik' | Okan Buruk: 'Bayrakları hazırlayın'

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#GALATASARAY#Erden Timur#Okan Buruk
Galatasaraydan Konyaspor maçı öncesi motivasyon paylaşımı Erden Timur: Son dakikaya geldik | Okan Buruk: Bayrakları hazırlayın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 09:46

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da 1 puanın şampiyonluk için yeteceği maç öncesi motivasyon paylaşımı yapıldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, yayınlanan videoda taraftarlara mesaj gönderdi.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen liderliğini sürdüren Galatasaray'da camia, son hafta oynanacak olan Konyaspor maçına odaklandı.

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Rakibine karşı 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı - kırmızılılarda resmi X hesabından bir motivasyon paylaşımı yapıldı.

Gönderide yer alan videoda Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve teknik direktör Okan Buruk, taraftarlara seslendi.

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24. şampiyonluğa inandıklarını söyleyen Timur, "Nice şampiyonluklar yaşamış, nice kupalar kazanmış büyük Galatasaray taraftarı... Geldik son dakikaya! Hepimiz, tüm motivasyonumuzla kenetlenerek, tüm zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikaya hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla birlikte değil, 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün, hep birlikte mücadeleyi vereceğiz. Bu kararlılık, azim ve inanmışlıkla yapamayacağımız hiçbir şey yok. 100. yılda 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık, inşallah 2024'te de 24. şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız." dedi.

Okan Buruk ise "Büyük Galatasaray Ailesi, bayrakları hazırlayın! Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak!" ifadelerini kullandı.

Konyaspor ile Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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#GALATASARAY#Erden Timur#Okan Buruk

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